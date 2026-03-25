Michał Żewłakow docenia napastnika Legii. „Nie potrzebował zbyt wiele czasu”

Michał Żewłakow ocenił transfer Rafała Adamskiego do Legii Warszawa. Dyrektor sportowy podkreślił w rozmowie z "Ekstraklasa TV", że napastnik od razu zrobił dobre wrażenie.

Rafał Adamski wzmocnił Legię. Michał Żewłakow chwali napastnika

Legia Warszawa wydostała się ze strefy spadkowej po remisie z Rakowem Częstochowa (1:1) w 26. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Dla trenera Marka Papszuna to ważny sygnał stabilizacji. Drużyna przestała przegrywać. Obecnie notuje serię siedmiu meczów bez porażki. Po przerwie reprezentacyjnej Wojskowi zmierzą się z Pogonią w Szczecinie.

W zimowym oknie transferowym do klubu z Łazienkowskiej trafił Rafał Adamski, który wcześniej błyszczał w Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Napastnik na poziomie Betclic 1. Ligi strzelił 12 goli i dorzucił 10 asyst. Już w Legii pokazał swój potencjał, zdobywając bramkę w debiucie przeciwko Wiśle Płock.

Dyrektor sportowy Michał Żewłakow wypowiedział się na temat najnowszego transferu w rozmowie z „Ekstraklasa TV”. – Rafał Adamski to napastnik, ale potrafi sobie radzić nawet na pozycji nr 10. To piłkarz, który nie potrzebował zbyt wiele czasu, by wejść do drużyny i jej pomóc. To wartość, która jest zauważalna przez każdego kibica. Ten zawodnik przyszedł do Legii, by zdobywać bramki. To, że potrafi też wypracować pozycję strzelecką dla partnera, to darmowy bonus od „Adamsa” – cytuje serwis Legia.net.

Żewłakow liczy również na przełamanie Milety Rajovicia, który zawodzi po głośnym transferze z Watfordu. 26-letni snajper ma na koncie osiem bramek w 36 meczach we wszystkich rozgrywkach.