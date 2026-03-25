Mbappe, Messi, Ronaldo… i Lamine Yamal. Ojciec piłkarza nie zostawił złudzeń

Lamine Yamal to jeden z najlepszych graczy na świecie. Ostatnio na jego temat konkretną wypowiedzią podzielił się jego ojciec, odnosząc się do porównań z najlepszymi piłkarzami.

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Ojciec Lamine’a Yamala mówił wprost. Chodzi o Mbappe, Messiego i Ronaldo

Lamine Yamal w ostatnim czasie często był porównywany z najlepszymi zawodnikami na świecie. Reprezentant Hiszpanii zestawiany był z Kylianem Mbappe, Lionelem Messim czy Cristiano Ronaldo. Ciekawą wypowiedzią podzielił się natomiast ojciec młodego piłkarza, dementując, że kiedykolwiek porównywał swojego syna z najlepszymi zawodnikami świata.

– To kłamstwo. Nie porównywałem mojego syna do nikogo. Porównuję go do samego siebie. Staje się lepszy niż był. Lamine nie musi się z nikim porównywać, bo nikt nigdy nie był taki jak on – mówił Mounir Nasraoui w transmisji na żywo na Instagramie cytowany przez Tyc Sports.

– Szanuję wszystkich piłkarzy – tych grających teraz, tych, którzy grali wcześniej. Wszyscy zasługują na równy szacunek – zaznaczył ojciec Lamine’a Yamala.

23-krotny reprezentant Hiszpanii trafił do Barcelony w lipcu 2023 roku. Aktualny kontrakt Lamine’a Yamala obowiązuje natomiast do 2031 roku. W tym sezonie piłkarz wystąpił jak na razie łącznie w 40 spotkaniach. Strzelił w nich 21 goli i zaliczył także 16 asyst.

Lamine Yamal jak dotąd rozegrał 146 spotkań w barwach Barcelony. Zdobył w nich 46 bramek, notując również 50 asyst. Wyceniany na 200 milionów euro piłkarz ma już na swoim koncie między innymi dwa mistrzostwa La Liga oraz Puchar Króla. Ponadto na koncie zawodnika jest także mistrzostwo Europy wywalczone z reprezentacją Hiszpanii w 2024 roku.