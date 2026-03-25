Dawid Kroczek blisko podjęcia pracy w Ekstraklasie. Ten klub ma przejąć

21:17, 25. marca 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: Kamil Bętkowski / Grzegorz Rudynek / trójmiasto.pl

Dawid Kroczek ma zostać nowym trenerem Arki Gdynia - informuje serwis trojmiasto.pl. Informacje potwierdzili także Kamil Bętkowski i Grzegorz Rudynek. Obecnie 36-latek pracuje w Rakowie Częstochowa.

Dawid Kroczek
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Kroczek na ratunek Arce Gdynia

Dawid Kroczek po sezonie spędzonym w Cracovii jako pierwszy trener zdecydował się wrócić do roli asystenta. Od lipca 2025 roku pełnił funkcję asystenta Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa. Choć w połowie grudnia 51-latek odszedł do Legii Warszawa, to Kroczek pozostał pod Jasną Górą. Nie pracuje co prawda w sztabie szkoleniowym, ale działa w dziale skautingu.

Wygląda na to, że otworzyła się przed nim szansa na kolejną samodzielną pracę w Ekstraklasie. Z doniesień serwisu trójmiasto.pl wynika, że 36-latek jest faworytem do przejęcia Arki Gdynia. Drużyna znad morza rozstała się ostatnio z Dawidem Szwargą.

Informacje o zatrudnieniu Kroczka w Arce potwierdził Kamil Bętkowski, który dodał, że obie strony zakończyły rozmowy. Z kolei Grzegorz Rudynek poinformował, że finalizacja umowy powinna nastąpić jeszcze w tym tygodniu przed rozpoczęciem weekendu.

Kroczek jako pierwszy trener ma za sobą 42 mecze w Ekstraklasie. Jego bilans to 17 zwycięstw, 10 remisów i 15 porażek. Cracovia z nim u steru zajęła 6. miejsce w lidze w sezonie 2024/2025. W Arce Gdynia stanie przed zadaniem utrzymania zespołu w elicie. Obecnie drużyna z Trójmiasta plasuje się na 16. miejscu w tabeli, a więc jest zagrożona spadkiem. Następny mecz zagrają z Zagłębiem Lubin (7 kwietnia).

