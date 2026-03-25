Górnik Zabrze wypożyczył transferowy niewypał. Już kolejny raz

Theodoros Tsirigotis ponownie opuszcza Górnik Zabrze i tym razem przenosi się do Finlandii. Grecki napastnik został wypożyczony do TPS Turku, gdzie ma odbudować swoją pozycję.

Na zdjęciu: Michal Gasparik

Theodoros Tsirigotis trafił do Górnika latem ubiegłego roku po udanym sezonie w Iraklisie Saloniki. Na początku pokazał się z dobrej strony i zanotował asystę w meczu z Lechią Gdańsk.

Z czasem jego rola w zespole jednak malała i nie zdołał przebić się do podstawowego składu. Łącznie rozegrał sześć spotkań ligowych, po czym został wypożyczony do Polonii Bytom. Tam również nie zdołał się przebić i wystąpił tylko w dwóch meczach. Jego słaba pozycja na zapleczu PKO Ekstraklasy wywołała spore zdziwienie wśród obserwatorów, bo mogło się wydawać, że tam nie będzie miał problemów z regularną grą.

Po powrocie do Zabrza sytuacja napastnika nie uległa poprawie. Zawodnik grał jedynie w rezerwach i nie otrzymał realnej szansy w pierwszym zespole. W efekcie klub zdecydował się na kolejne wypożyczenie.

Nowym kierunkiem jest Finlandia i zespół TPS Turku, o czym poinformował Górnik w oficjalnym komunikacie. Umowa wypożyczenia obowiązuje do 1 sierpnia 2026 roku, co daje piłkarzowi czas na odbudowę formy i regularną grę. Klub ten to ośmiokrotny mistrz kraju, który w poprzednim sezonie wywalczył awans do najwyższej ligi.

Nowy sezon w Finlandii rozpocznie się na początku kwietnia. Dla Tsirigotisa będzie to szansa na nowy start i powrót do formy, którą prezentował przed transferem do Polski.

