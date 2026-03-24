Górnik coraz bliżej przełomu? Podolski dał sygnał

Górnik Zabrze w tym sezonie wciąż ma szanse na trofea. Jednocześnie aktualny jest temat prywatyzacji klubu. Nowe wieści w tej sprawie przekazał Lukas Podolski na platformie X.

Górnik Zabrze w PKO BP Ekstraklasie wciąż ma szanse na mistrzostwo Polski. 14-krotny mistrz kraju liczy się również w grze o końcowy triumf w STS Puchar Polski. Jednocześnie w tle wciąż przewija się temat, elektryzujący kibiców. Tymczasem ostatnio konkretną wiadomością podzielił się Lukas Podolski.

Były reprezentant Niemiec odniósł się do kolejnego spotkania w sprawie zmiany właścicielskiej w klubie z Zabrza. Bez wątpienia powiało optymizmem.

„Za nami kolejne spotkanie. Najważniejsza informacja jest taka, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Obie strony chcą happy endu, ale musimy to zrobić porządnie! Mam nadzieję, że do końca kwietnia będziemy mogli wrócić do Was z dobrymi informacjami…” – napisał Podolski na swoim profilu na platformie X.

Aktualnie właścicielem Górnika jest miasto. W każdym razie od dłuższego czasu były mistrz świata dąży do tego, aby przejąć klub z Zabrza. Po kolejnej wizycie u prezydenta miasta Kamil Żbikowski wygląda na to, że wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Górnik aktualnie plasuje się na czwartej pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy, mając 39 punktów na koncie. Do lidera Lech Poznań traci pięć oczek. Po reprezentacyjnej przerwie ekipa z Zabrza zmierzy się u siebie z Cracovia. Będzie to ostatni test Zabrzan przed rywalizacją w półfinale krajowego pucharu przeciwko Zawisza Bydgoszcz.