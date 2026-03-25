Widzew Łódź osłabiony do końca sezonu! Poważny uraz zawodnika

11:38, 25. marca 2026
Paweł Wątorski
Widzew Łódź przekazał, że Christopher Cheng doznał skręcenia stawu skokowego z uszkodzeniem więzadła. Boczny obrońca wypadnie z gry na 8-10 tygodni.

Aleksandar Vuković
PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew Łódź zremisował z Górnikiem Zabrze (0:0) w 26. kolejce PKO BP Ekstraklasy i zajmuje odległe 17. miejsce w tabeli. Dla Aleksandara Vukovicia, który objął zespół na początku marca, był to trzeci mecz w roli szkoleniowca. W swoim debiucie Serb pokonał Lecha Poznań (2:1), a następnie zremisował bezbramkowo z Arką Gdynia.

W meczu z Górnikiem już w 28. minucie boisko opuścił Christopher Cheng. W środę Widzew poinformował, że norweski obrońca wypadnie z gry na 8-10 tygodni. 24-latek doznał skręcenia stawu skokowego z uszkodzeniem więzadła, co wyklucza go z kolejnych spotkań w tym sezonie.

To poważny cios dla zespołu, który w tym sezonie walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Cheng został sprowadzony zimą z Sandefjord za 900 tysięcy euro. W barwach Widzewa zdołał rozegrać 9 meczów. Piłkarz urodzony w Oslo ma ważny kontrakt z klubem do czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia. Sztab Widzewa będzie musiał teraz szukać alternatyw w linii defensywnej.

Piłkarze Widzewa po przerwie reprezentacyjnej zmierzą się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa, który ma za sobą remis z Legią Warszawa (1:1) przy Łazienkowskiej. W najbliższych tygodniach Łodzianie mają zaplanowane pojedynki również z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, Radomiakiem Radom i Motorem Lublin.

