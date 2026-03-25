Nagły zwrot w Arce Gdynia. Decyzja zapadła po rozmowach

Arka Gdynia zakończyła współpracę z trenerem Dawidem Szwargą
Arka Gdynia w trakcie sezonu 2025/2026 ma zamiar za wszelką cenę utrzymać się w PKO BP Ekstraklasie. Na dzisiaj Żółto-niebiescy plasują się w strefie spadkowej. Tymczasem ciekawe informacje napłynęły z klubu, które mogły zaskoczyć fanów ekipy z Gdyni.
„W środę odbyło się cykliczne spotkanie trenera Dawida Szwargi z władzami klubu – zarządem, głównym akcjonariuszem Marcinem Gruchałą oraz dyrektorem Nikitoviciem – poświęcone podsumowaniu minionej kolejki oraz analizie aktualnej sytuacji drużyny” – brzmi oświadczenie klubu.
„Podczas długiej i szczerej rozmowy omówiono zarówno kwestie sportowe, jak i inne okoliczności mające wpływ na bieżące funkcjonowanie drużyny, w tym kwestie rodzinne samego trenera. Wspólnie przeanalizowano aktualną sytuację klubu oraz możliwe działania, które mogłyby przyczynić się do jej poprawy” – czytamy dalej.
„W wyniku tych ustaleń obie strony zgodnie uznały, że w obecnych okolicznościach najlepszym rozwiązaniem będzie zakończenie współpracy. Tym samym misja trenera Dawida Szwargi w Arce Gdynia dobiega końca z dniem dzisiejszym. Najbliższe treningi pierwszego zespołu poprowadzi asystent trenera Tomasz Włodarek” – podsumowano w komunikacie.
Szwarga objął stery nad Żółto-niebieskimi w grudniu 2024 roku. Prowadził drużynę w 43 spotkaniach, notując średnią 1,51 punktu na mecz.