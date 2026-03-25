Piszczek rozmawiał z klubem z Ekstraklasy. Nowe szczegóły

Łukasz Piszczek rozmawiał z Górnikiem Zabrze - przyznaje Michał Siara w wywiadzie z Tomaszem Ćwiąkałą. Były reprezentant Polski niedawno stracił pracę w GKS-ie Tychy.

Łukasz Piszczek w listopadzie został zatrudniony w GKS-ie Tychy. Jednak pobyt byłego reprezentanta Polski w klubie nie przyniósł oczekiwanych efektów. W ośmiu meczach Betclic 1. Ligi Piszczek poniósł dwie porażki i aż sześć spotkań zakończyło się remisem.

Pomimo znaczących wzmocnień drużyny zimą, wyniki nie uległy poprawie, a klub znalazł się na drodze do spadku. W marcu Piszczek podał się do dymisji, która została przyjęta przez władze GKS-u. Okazuje się, że przed rozpoczęciem obecnej kampanii Górnik Zabrze rozważał zatrudnienie 40-latka ale ostatecznie postawił na Michala Gasparika. Decyzja była trafna. Obecnie drużyna zajmuje czwarte miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy z dorobkiem 39 punktów.

Michał Siara, członek zarządu Górnika, w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkała przyznał, że w kręgu zainteresowań był Piszczek. – Rozmawialiśmy z Łukaszem Piszczkiem. Dlaczego go nie wzięliśmy? Uważaliśmy, że trener Gasparik prezentuje się lepiej – podkreślił.

Po zakończeniu piłkarskiej kariery Piszczek został szkoleniowcem LKS Goczałkowice-Zdrój. Później był asystentem Nuriego Sahina w Borussii Dortmund. 40-latek w seniorskiej reprezentacji Polski uzbierał 66 meczów i trzy razy trafił do siatki.