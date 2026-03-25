Pogoń Szczecin traci ważnego zawodnika do końca sezonu. Dramat pomocnika

Pogoń Szczecin w tym sezonie walczy o utrzymanie w Ekstraklasa. Dodatkowo do końca sezonu z powodu kontuzji wypadnie Jose Pozo - donosi PogonOnline.pl.

PressFocus Na zdjęciu: Thomas Thomasberg

Poważna kontuzja Jose Pozo

Pogoń Szczecin znalazła się w trudnym położeniu na finiszu sezonu PKO BP Ekstraklasy. Przed marcową przerwą reprezentacyjną Portowcy przegrali z Lechią Gdańsk (1:2) w ramach 26. kolejki. Obecnie zespół zajmuje 13. miejsce i ma zaledwie cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.

Drużyna prowadzona przez Thomasa Thomasberga w marcu pokonała Koronę Kielce (2:1), a bohaterem spotkania został Jose Pozo. Hiszpański pomocnik pojawił się na murawie z ławki rezerwowych i zdobył dwie bramki. Najnowsze doniesienia są dla Pogoni bardzo niepokojące. Podczas jednego z treningów Pozo doznał kontuzji, a wstępne prognozy nie napawają optymizmem.

Jak poinformował portal PogonOnline.pl, zawodnik przechodzi szczegółowe badania, jednak wiele wskazuje na to, że może to oznaczać dla niego koniec sezonu. Dziennikarz Daniel Trzepacz dodał, że problem dotyczy ścięgna Achillesa, co w praktyce często wiąże się z dłuższą przerwą od gry.

30-letni Hiszpan w bieżących rozgrywkach wystąpił w 20 spotkaniach, w których strzelił dwa gole i zanotował jedną asystę. Pozo wielokrotnie dawał drużynie impuls w ofensywie, szczególnie wchodząc z ławki rezerwowych.

Na ten moment klub nie wydał oficjalnego komunikatu w sprawie stanu zdrowia zawodnika, jednak już same doniesienia budzą duży niepokój wśród kibiców. Dłuższa absencja pomocnika byłaby poważnym osłabieniem dla zespołu walczącego o utrzymanie. Pozo trafił do Pogoni latem ubiegłego roku ze Śląska Wrocław. W przeszłości reprezentował barwy m.in. Manchesteru City i Rayo Vallecano.