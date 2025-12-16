Legia spadnie z PKO Ekstraklasy?! Superkomputer to obliczył i zaskoczył

Legia Warszawa ma tylko 2,3 proc. szans na spadek z PKO Ekstraklasy, jak wyliczył Superkomputer BETSiE. Jednocześnie piorunującą przewagę nad resztą stawki ma Raków Częstochowa, który ma zostać mistrzem Polski.

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia ma minimalne szanse na spadek, Raków pewnie zostanie mistrzem

PKO Ekstraklasa w rundzie jesiennej sezonu 2025/26 zakończyła już swoje rozgrywki. Trzeba przyznać, że ostatnie miesiące w naszej lidze były niezwykle ekscytujące i przede wszystkim przyniosły sporo zaskakujących rozstrzygnięć. Należy bowiem pamiętać, że liderem do rundy wiosennej pozostanie Wisła Płock, a tuż za jej plecami jest Górnik Zabrze. Wysoko znajdują się także Jagiellonia oraz Raków Częstochowa. Jednak nie wszyscy mieli tyle szczęścia, bowiem chociażby Legia Warszawa rok 2025 zakończyła na miejscu w strefie spadkowej.

Wielu więc zapewne zastanawia się, jak finalnie zakończy się ten sezon. Kto zostanie mistrzem Polski, a kto spadnie do Betclic 1. ligi? Na te pytania odpowiedział Superkomputer BETSiE, który obliczył tabelę PKO Ekstraklasy na koniec sezonu. Są zaskoczenia. Mistrzem Polski ma zostać bowiem Raków Częstochowa, który ma aż 45,3 proc. szans na wygranie ligi. Druga jest z kolei Jagiellonia, która ma jednak raptem 19,3 proc. szans. Podium zamyka Lech Poznań. Co ciekawe, Wisła Płock, która jest liderem po jesienni, ma tylko 1,7 proc. szans na utrzymanie tej pozycji do końca sezonu. Warte odnotowania jest także, że Legia Warszawa ma wciąż prawo mieć matematyczną nadzieję, bowiem Superkomputer wyliczył prawdopodobieństwo mistrzostwa na… 0,8 proc.

Tak zatem prezentuje się końcowa tabela PKO Ekstraklasy w sezonie 2025/26 według wyliczeń Superkomputera BETSiE:

Miejsce w tabeli Klub Punkty 1. Raków Częstochowa 59 2. Jagiellonia Białystok 56 3. Lech Poznań 55 4. Górnik Zabrze 55 5. Cracovia 52 6. Wisła Płock 49 7. Radomiak Radom 48 8. Legia Warszawa 47 9. Zagłębie Lubin 47 10. Korona Kielce 46 11. Pogoń Szczecin 45 12. Widzew Łódź 44 13. Lechia Gdańsk 43 14. Motor Lublin 40 15. GKS Katowice 38 16. Piast Gliwice 36 17. Arka Gdynia 36 18. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 35

Jeśli chodzi o prawdopodobieństwo spadku, to największe szanse na taki scenariusz ma Arka Gdynia, wynoszą one aż 65,9 proc. Druga jest Bruk-Bet Termalica Nieciecza, która ma tylko nieznacznie mniej, bowiem 65,4 proc. Trzecie miejsce pod tym względem zajmuje Piast Gliwice, którego prawdopodobieństwo degradacji wynosi 57,2 proc. Jest to jednocześnie ostatni klub, który ma powyżej 50 procent szans na relegacje. Co ciekawe, Legia Warszawa ma według wyliczeń Superkomputera BETSiE 2,3 procent szans na spadek, co biorąc pod uwagę obecne miejsce jest zaskakującą, ale bardzo dobrą informacją dla kibiców.

Jak działają prognozy superkomputera BETSiE?

Superkomputer BETSiE bierze pod uwagę wiele różnych czynników, które wpływają na szanse danego zespołu w walce o mistrzostwo lub utrzymanie. Przede wszystkim analizuje poszczególne mecze, a więc bilans bramkowy oraz bardziej wnikliwe statystyki, jak: liczba strzałów, liczba strzałów rywala oraz także współczynnik xG. To jednak nie jedyne informacje, które Superkomputer analizuje przeprowadzając taką analizę; sprawdza dane z serwisu „Transfermarkt” na temat wartości zespołów oraz poszczególnych zawodników. To wszystko pozwala osiągnąć najbardziej prawdopodobny układ tabeli PKO Ekstraklasy na koniec sezonu.