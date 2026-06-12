Wisła Kraków chciałaby Stolarskiego? Jop: to naturalne w takim klubie

Mariusz Jop zareagował na plotki łączące Wisłę Kraków z innymi trenerami. Jeszcze przed przedłużeniem jego umowy klub miał interesować się Mateuszem Stolarskim z Motoru Lublin.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Jop spokojny o posadę. Wisła łączona z innymi trenerami

Wisła Kraków zdominowała w minionym sezonie pierwszoligową stawkę i po czterech latach wreszcie wróciła do Ekstraklasy. Obecnie intensywnie przygotowuje się do nowej kampanii i pracuje nad transferami, które powinna ogłosić już w kolejnych dniach.

Jedną z pierwszych decyzji klubu po wywalczeniu awansu był nowy kontrakt dla Mariusza Jopa. Zanim zostało to oficjalnie potwierdzone, łączony z posadą w Krakowie był Mateusz Stolarski, obecny trener Motoru Lublin. W mediach padały nawet informacje, że to wymarzony kandydat dla Jarosława Królewskiego. Finalnie w Wiśle pozostał jednak Jop.

Zapytany o te doniesienia Jop przyznaje, że docenia pracę wykonywaną w Motorze przez Stolarskiego, ale jednocześnie nie obawia się o swoją posadę. Naturalnie w Wiśle nie ma tematu zmiany trenera.

– Wokół Wisły zawsze jest dużo różnych tematów. Mówiło się nie tylko o Mateuszu, ale też innych trenerach. Myślę, że jest to naturalne, że w tak dużym klubie takie sugestie będą się zdarzały. Czy byłby idealnym trenerem? To weryfikuje życie, trudno powiedzieć. Mateusz wykonuje fajną pracę w Motorze, awansował do Ekstraklasy, utrzymał się kolejny sezon. Na pewno jest dobrym trenerem, natomiast w tym momencie jest w Motorze, ja jestem w Wiśle Kraków – odpowiedział Jop w podcaście „Biała Gwiazda pod Lupą”.