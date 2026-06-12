Motor Lublin przed zmianą trenera! Stolarski ma odejść, znany następca

Motor Lublin lada dzień może zmienić trenera. Zwolnieniem zagrożony jest Mateusz Stolarski. Z informacji serwisu Weszło wynika, że miałby go zastąpić Mariusz Misiura z Wisły Płock.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Stolarski na wylocie. Misiura ma zostać nowym trenerem Motoru

Motor Lublin ma za sobą fantastyczny sezon, w którym zakończyli rozgrywki w Ekstraklasie na 6. miejscu. Duża w tym zasługa Mateusza Stolarskiego, który zbiera świetne recenzje za wykonaną tam pracę. 33-latek już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczą niedawne plotki łączące go m.in. z Wisłą Kraków. Okazuje się, że jego przyszłość w Lublinie to spory znak zapytania.

Jak podaje Weszło, Stolarski jest zagrożony zwolnieniem. Kością niezgody pomiędzy trenerem, a zarządem jest kwestia budowania kadry pierwszego zespołu. Z klubem pożegnali się najważniejsi gracze, a transferów przychodzących wciąż brakuje. Na chwilę przed startem okresu przygotowawczego atmosfera wokół klubu zrobiła się naprawdę nerwowa.

Co więcej, Motor ma wybranego następcę Stolarskiego. Szymon Janczyk na łamach Weszło poinformował, że Mariusz Misiura ma zastąpić 33-latka w Lublinie. W Wiśle Płock podobnie jak w Motorze sytuacja nie jest najlepsza. W najbliższych dniach Nafciarzy ma opuścić prezes oraz dyrektor sportowy. Niewykluczone, że do tego grona dołączy także szkoleniowiec płockiego zespołu.

Misiura pracuje w Wiśle od lipca 2024 roku. Od dawna jest na celowniku właściciela Motoru, czyli Zbigniewa Jakubasa. Z Nafciarzami awansował do Ekstraklasy, a łącznie prowadził drużynę w 72 meczach.