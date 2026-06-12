Arsenal może mieć trudności z zakontraktowaniem Morgana Gibbsa-White'a. Angielski pomocnik znajduje się także na celowniku Paris Saint-Germain oraz Bayernu Monachium - przekazuje "TEAMtalk".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Morgan Gibbs-White

Paris Saint-Germain oraz Bayern Monachium także patrzą w kierunku Morgana Gibbsa-White’a

Arsenal z wielką chęcią sprowadziłby Morgana Gibbsa-White’a. Ten transfer może jednak nie zostać zrealizowany, ponieważ gwiazda Nottingham Forest wzbudza ogromne zainteresowanie. A w tej sprawie doniesienia przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż Anglik zaczął być łączony także z Paris Saint-Germain oraz Bayernem Monachium.

Plany Arsenalu mogą zostać zatem pokrzyżowane. Morgan Gibbs-White, po znakomitym sezonie, stał się łakomym kąskiem na rynku transferowym. Zawodnik Nottingham Forest jest brany pod uwagę również przez zagraniczne zespoły. Kanonierzy zatem będą musieli stoczyć trudną walkę z Paris Saint-Germain oraz Bayernem Monachium. A niewykluczone, że lada moment po pomocnika zgłosi się kolejny klub.

Morgan Gibbs-White jeszcze nie miał okazji występować poza Anglią. Ostatnio wyjazdy za granicę są popularnym kierunkiem dla jego rodaków. Wychowanek Wolverhampton Wanderers ma w czym wybierać. Czas pokaże, który zespół finalnie wygra wyścig po reprezentanta Dumnych Synów Albionu.

W zeszłym sezonie Morgan Gibbs-White rozegrał 53 spotkania w koszulce Nottingham Forest. Angielski pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 18 trafień. 26-latek może również pochwalić się siedmioma asystami.