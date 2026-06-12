Legia Warszawa zarobi ponad milion euro. Klub z zaplecza La Liga wykupi piłkarza

Legia Warszawa zarobi 1,5 mln euro ze sprzedaży piłkarza. Sergio Barcia zostanie wykupiony przez Las Palmas. Jak donosi David Ventura, klub z zaplecza La Liga od razu chce go sprzedać jeszcze drożej.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dariusz Mioduski

Legia Warszawa dostanie 1,5 mln euro za Sergio Barcię

Sergio Barcia trafił do Legii Warszawa latem 2024 roku za ok. 450 tysięcy euro z CD Mirandes. Przygoda środkowego obrońcy ze stołecznym klubem nie była udana. Rozegrał jedynie 15 meczów przez cały sezon, po czym został wypożyczony do Las Palmas. Na zapleczu La Liga wyraźnie odżył, ponieważ był ważną częścią składu i grał na wysokim poziomie, walcząc o awans do elity.

Las Palmas jest na tyle zadowolone z Barcii, że postanowiło aktywować klauzulę odstępnego w kontrakcie piłkarza. Jak donosi David Ventura, Legia Warszawa dostanie za 25-latka aż 1,5 mln euro. Co ciekawe, obrońca ma od razu zostać sprzedany dalej.

Będzie to możliwe dzięki zainteresowaniu dużo mocniejszych drużyn. Jakiś czas temu media rozpisywały się o możliwej przeprowadzce do Celty Vigo. W przyszłym sezonie zagrają w Lidze Europy, więc potrzebują zdecydowanie szerszej kadry. Niewykluczone, że niebawem złożą za niego oficjalną ofertę. Można więc przypuszczać, że Las Palmas zrobi na nim złoty interes, dostając zdecydowanie więcej niż Legia.

Barcia w zakończonym niedawno sezonie rozegrał łącznie 34 mecze, w których strzelił gola i zaliczył asystę. Las Palmas odpadło z walki o awans do La Liga, przegrywając w półfinale baraży z Malagą. Co ciekawe, w przeszłości był już związany z Celtą Vigo.