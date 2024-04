Legia Warszawa przed końcem sezonu zdecydowała się na zaskakującą zmianę na ławce trenerskiej. Nowym szkoleniowcem zespołu został Goncalo Feio. Portugalczyk podczas konferencji prasowej zabrał głos ws. kapitana drużyny. Wszystko wskazuje na to, że Josue zatrzyma opaskę kapitańską do końca sezonu.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio został nowym trenerem Legii Warszawa

Portugalczyk w środę pierwszy raz spotkał się z dziennikarzami

Podczas konferencji prasowej poruszony został wątek kapitana zespołu

Josue pozostanie kapitanem Legii

Legia Warszawa mimo tego, że wciąż liczy się w walce o mistrzostwo Polski zdecydowała się zwolnić Kostę Runjaicia. W miejsce niemieckiego szkoleniowca zatrudniony został Goncalo Feio. Portugalczyk wrócił do klubu po ponad dziewięciu latach, w którym wcześniej pracował jako analityk.

Goncalo Feio tak jak poprzedni trener powierzy funkcję kapitana Josue. Tak przynajmniej wynika z jego wypowiedzi podczas pierwszej konferencji prasowej w roli szkoleniowca stołecznego klubu.

– Nie mogę odpowiedzieć na personalne zmiany w składzie. Nie rozmawiałem jeszcze z drużyną. Na obecną chwilę wiem, że kapitanem jest Josue. To człowiek, który chce wygrywać, a to pasuje do mojego charakteru. Znam kilku liderów tej drużyny i muszę z nimi porozmawiać. Cokolwiek będzie działo się w składzie, drużyna będzie wiedziała o tym jako pierwsza – powiedział Feio na konferencji prasowej cytowany przez klubową stronę internetową.

34-latek w roli trenera Legii Warszawa zadebiutuje w najbliższą sobotę. Rywalem Wojskowych w 28. kolejce Ekstraklasy będzie Raków Częstochowa.