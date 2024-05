Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Josue

Legia nie przedłuży kontraktu z Josue

Legia Warszawa w bieżącym sezonie mimo dobrego występu w europejskich pucharach nie może zaliczyć sezonu do udanych. Głównym celem Wojskowych było odzyskanie mistrzostwa Polski, lecz postawa stołecznego klubu w Ekstraklasie pozostawia wiele do życzenia.

Władze warszawskiego klubu wobec rozczarowującej postawy w lidze nie czekały na zmianę szkoleniowca do zakończenia sezonu. Już w trakcie rozgrywek Kostę Runjaicia zastąpił Goncalo Feio. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec wielkich zmian w szeregach Legionistów. Jak poinformował portal Legioniści.com w poniedziałek doszło do spotkania pomiędzy Josue a władzami klubu. Portugalczyk podczas rozmowy został poinformowany, że wygasająca z końcem sezonu umowa nie zostanie przedłużona.

33-latek w zespole Legii występuje od lipca 2021 roku. Łącznie w barwach stołecznego klubu rozegrał 127 spotkań, w których strzelił 29 goli i zaliczył 32 asysty. Z Wojskowymi sięgnął po Puchar oraz Superpuchar Polski w 2023 roku.

Jakby tego było mało informacje o rozstaniu Josue z Legią podgrzała żona piłkarza, która na swoim Instagramie zamieściła dość wymowny wpis. Na zdjęciu udostępnionym przez partnerkę Portugalczyka widniał napis w języku angielskim “Game over”.

Na ten moment Legia zajmuje dopiero 6. miejsce w Ekstraklasie z dorobkiem 50 punktów. Podopieczni Goncalo Feio w tym sezonie zmierzą się jeszcze z Lechem Poznań, Wartą Poznań oraz Zagłębiem Lubin.