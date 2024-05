fot. Pressfocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Kto zastąpi Mariusza Rumaka?

Lech Poznań zaczął sezon 2023/2024 z Johnem van den Bromem na ławce trenerskiej. Po kompromitacji w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy stało się jasne, że Kolejorz bezwzględnie musi walczyć o mistrzostwo Polski. Nie zdołał jednak jesienią wykorzystać przewagi terminarza nad Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa, co poskutkowało pożegnaniem van den Broma. Obowiązki tymczasowego trenera przejął Mariusz Rumak, który współpracował z klubem w innej roli. Miał on opiekować się drużyną do końca sezonu.

Oczywiście istniała możliwość dalszej pracy na tym stanowisku, jednak Rumak musiał się wykazać. Dobrze zaczął rundę wiosenną, jednak później zaliczył serię bolesnych wpadek. Lech Poznań nie wykorzystał potknięć Jagiellonii Białystok, dzięki którym mógł nawet wysunąć się na fotel lidera Ekstraklasy. W ostatnich czterech kolejkach przegrał z Ruchem Chorzów i Puszczą Niepołomice, a na dodatek zremisował z Cracovią.

Rumak po sezonie odejdzie z Lecha Poznań. Trwają więc poszukiwania nowego trenera, a jednym z kandydatów jest Pascal Jansen. “WP Sportowe Fakty” informuje, że Kolejorz ma go na swoim radarze, natomiast sprowadzenie go będzie bardzo trudne, gdyż cieszy się on ofertami z mocniejszych lig.

Jansen w styczniu 2024 roku zakończył ponad trzyletnią przygodę z AZ Alkmaar. Polscy kibice mogą kojarzyć Holendra, gdyż to jego zespół okazał się w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy słabszy od Legii Warszawa.