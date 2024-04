Goncalo Feio został zaprezentowany na oficjalnej konferencji jako nowy trener Legii Warszawa. Portugalczyk odniósł się do swojej burzliwej przeszłości.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio został nowym trenerem Legii Warszawa

Portugalczyk zastąpił na tym stanowisku Kostę Runjaicia

Na konferencji były trener Motoru odniósł się do burzliwej przeszłości

Goncalo Feio nowym trenerem Legii. Mówi, że chce być przykładem

Wiele się działo w minionych godzinach w szeregach Legii Warszawa. We wtorek klub zwolnił Kostę Runjaicia, a na środowej konferencji prasowej oficjalnie zaprezentowano nowego szkoleniowca. Następcą Niemca został Goncalo Feio, czyli były trener Motoru Lublin.

Goncalo Feio to znane nazwisko w polskiej piłce. Swoje trenerskie szlify Portugalczyk zbierał w Legii, Wiśle i Rakowie, zaś do niedawna pracował jako pierwszy szkoleniowiec Motoru Lublin. To właśnie na Lubelszczyźnie zrobiło się o nim głośno, gdy popadł w konflikt z zarządem.

Na konferencji prasowej Feio odniósł się do burzliwej przeszłości. Portugalczyk zapewniał, że chce być przykładem, oraz że bardzo się zmienił.

– Jestem człowiekiem, który popełnił błędy, jeden duży i tego nie zmienię. Poniosłem konsekwencje błędu. Wyciągam wnioski, najpierw wymagam od siebie, żeby potem wymagać od innych. Moja droga w Legii, po odejściu z niej i powrocie była bardzo ciężką pracą nad sobą, by być codziennie lepszym – mówił Feio, którego cytuje serwis Legia.net.

– Zdaję sobie sprawę, że na stanowisku, które teraz obejmuję, muszę i chcę być przykładem. Ciąży na mnie taka odpowiedzialność – przyznał Portugalczyk.