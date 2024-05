Zbigniew Boniek mocno o polskim klubie. “To nie jest drużyna”

Zbigniew Boniek był gościem Romana Kołtonia w “Prawdzie Futbolu” i nie szczędził słów krytyki Lechowi Poznań. - To zbiór piłkarzy, w którym na boisku każdy robi, co mu się podoba - stwierdził.

PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek i Afonso Sousa

Boniek: Lech to nie jest drużyna

Lech Poznań w ostatniej kolejce PKO Ekstraklasy skompromitował się, przegrywając na wyjeździe z Ruchem Chorzów (1:2). Porażka sprawiła, że Kolejorz nie zbliżył się do liderującej Jagiellonii Białystok. Na trzy kolejki do końca rozgrywek traci cztery punkty do zespołu Adriana Siemieńca. Zbigniew Boniek postanowił skomentować postawę Lecha.

– Lech to nie jest drużyna. To jest zbiór piłkarzy, w którym na boisku każdy robi, co mu się podoba. Jest totalny bałagan organizacyjny, taktyczny. To drużyna, która nie biega. Nie daje impresji. Nie wszyscy są dobrze przygotowani, wybiegani. Wychodzi z Filipem Szymczakiem na lewej czy prawej stronie pomocy, a nie gra Kristoffer Velde – zauważa były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

– Szymczak według mnie, gdyby grał wszystkie mecze na środku ataku, byłby królem strzelców Ekstraklasy Lech nie sprawia wrażenia drużyny. Wszyscy jednak boją się ich krytykować z prostej przyczyny, bo w tej lidze nawet ten Lech może zostać mistrzem Polski – dodał.

Ekipa Mariusza Rumaka zajmuje trzecią pozycję po 31. kolejce Ekstraklasy. Lech w niedzielę podejmie Legię Warszawa. W końcówce rozgrywek zmierzy się z Widzewem Łódź (19 maja) oraz Koroną Kielce (25 maja). Po tym sezonie z posadą trenerską ma pożegnać się Rumak.