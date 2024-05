Carlitos pożegnał się z Astaną. Ma dwie oferty z Polski!

Carlitos rozwiązał kontrakt z Astaną i rozpoczął poszukiwania nowego klubu. "WP Sportowe Fakty" donosi, że były król strzelców Ekstraklasy może wrócić do Polski. Chce go Wisła Kraków, a także dwie inne ekipy.

Były król strzelców może wrócić do Polski

Carlitos pożegnał się w poniedziałek oficjalnie z Astaną, o czym poinformował klub. Poprosił on o możliwość rozwiązania umowy i otrzymał pozytywną odpowiedź. Potwierdziły się tym samym doniesienia, które pojawiały się już kilka tygodni temu. Hiszpan szuka nowego pracodawcy i może nawet wrócić do Polski, gdzie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

Były król strzelców Ekstraklasy jest przymierzany do Wisły Kraków. Przedstawiciele pierwszoligowego klubu nie wykluczają, że taka możliwość istnieje, choć oczywiście kluczową decyzję podejmie pion sportowy. Sam Carlitos byłby zainteresowany takim powrotem, mając w pamięci dobre wspomnienia związane z grą dla Białej Gwiazdy.

Sporym problemem może okazać się oczywiście kwestia finansowa. “WP Sportowe Fakty” informuje, że dużo większe szanse na przeprowadzenie takiego transferu byłyby w przypadku awansu Wisły Kraków do Ekstraklasy, choć w przeciwnym wypadku nie należy tego ruchu definitywnie przekreślać. 33-latek ma również dwie oferty z innych polskich klubów, które występują na co dzień w elicie. Oprócz tego, chcą go Grecy oraz Cypryjczycy.

Carlitos wytrzymał w Kazachstanie jedynie dwa miesiące. W oficjalnym komunikacie zdradzono, że nie przystosował się do tamtejszej piłki, czego skutkiem było rozwiązanie kontraktu. W przeszłości występował dla dwóch polskich klubów – Wisły Kraków oraz Legii Warszawa. Najlepiej radził sobie w Białej Gwieździe, w barwach której zdobył koronę króla strzelców Ekstraklasy.