Lechia ucieka przed strefą spadkową. Ogromne emocje i ścisk w tabeli

19:21, 21. marca 2026
Mateusz Bednarski
Lechia Gdańsk wygrała z Pogonią Szczecin 2:1 w meczu 26. kolejki PKO Ekstraklasy. Gdańszczanie sięgnęli po trzy punkty dzięki bramkom Pllana oraz Neugebauera. Dla Portowców autorem honorowego trafienia został Mukairu.

Sobotnie spotkanie Lechii Gdańsk z Pogonią Szczecin wzbudziło ogromne zainteresowanie. Na Polsat Plus Arenie zgromadziło się blisko 18 tysięcy widzów, w tym liczna grupa fanów Portowców. Kibice, którzy zdecydowali się wybrać na ten pojedynek, z pewnością nie żałowali, bo na boisku działo się naprawdę sporo.

Pierwsza bramka padła już w 11. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego najprzytomniej w polu karnym zachował się Pllana, który strzałem głową pewnie skierował futbolówkę do siatki. W kolejnych minutach obie drużyny dążyły do zdobycia kolejnych goli. Na to przyszło nam jednak zaczekać aż końcówki pierwszej odsłony. W 37. minucie na strzał z okolic pola karnego zdecydował się Mukairu. Piłka odbiła się jeszcze od głowy jednego z defensorów Lechii całkowicie myląc bramkarza gospodarzy, który był zupełnie bez szans w tej sytuacji.

Po zmianie stron Lechia szybko odpowiedziała kolejnym trafieniem. Znakomitą akcję indywidualną przeprowadził Cirković, a piłkę do siatki z najbliższej odległości skierował Neugebauer. Ta sytuacja zdeterminowała kolejne fragmenty meczu. Im bliżej końca tym Pogoń mocniej atakowała. Z kolei Gdańszczanie częściej swoich sił próbowali z kontrataków.

Mimo kilku doskonałych sytuacji do zmiany wyniku w końcówce spotkania, kolejnych goli już nie było. Lechia odniosła cenne zwycięstwo i oddaliła się od strefy spadkowej. W środku stawki zrobiło się naprawdę ciasno.

