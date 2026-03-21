Lechia ucieka przed strefą spadkową. Ogromne emocje i ścisk w tabeli

Lechia Gdańsk wygrała z Pogonią Szczecin 2:1 w meczu 26. kolejki PKO Ekstraklasy. Gdańszczanie sięgnęli po trzy punkty dzięki bramkom Pllana oraz Neugebauera. Dla Portowców autorem honorowego trafienia został Mukairu.

Lechia z kompletem punktów w meczu z Pogonią

Sobotnie spotkanie Lechii Gdańsk z Pogonią Szczecin wzbudziło ogromne zainteresowanie. Na Polsat Plus Arenie zgromadziło się blisko 18 tysięcy widzów, w tym liczna grupa fanów Portowców. Kibice, którzy zdecydowali się wybrać na ten pojedynek, z pewnością nie żałowali, bo na boisku działo się naprawdę sporo.

Pierwsza bramka padła już w 11. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego najprzytomniej w polu karnym zachował się Pllana, który strzałem głową pewnie skierował futbolówkę do siatki. W kolejnych minutach obie drużyny dążyły do zdobycia kolejnych goli. Na to przyszło nam jednak zaczekać aż końcówki pierwszej odsłony. W 37. minucie na strzał z okolic pola karnego zdecydował się Mukairu. Piłka odbiła się jeszcze od głowy jednego z defensorów Lechii całkowicie myląc bramkarza gospodarzy, który był zupełnie bez szans w tej sytuacji.

Po zmianie stron Lechia szybko odpowiedziała kolejnym trafieniem. Znakomitą akcję indywidualną przeprowadził Cirković, a piłkę do siatki z najbliższej odległości skierował Neugebauer. Ta sytuacja zdeterminowała kolejne fragmenty meczu. Im bliżej końca tym Pogoń mocniej atakowała. Z kolei Gdańszczanie częściej swoich sił próbowali z kontrataków.

Mimo kilku doskonałych sytuacji do zmiany wyniku w końcówce spotkania, kolejnych goli już nie było. Lechia odniosła cenne zwycięstwo i oddaliła się od strefy spadkowej. W środku stawki zrobiło się naprawdę ciasno.

