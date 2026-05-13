La Liga znika z ważnej stacji? Kulisy decyzji mogą zaskoczyć kibiców

La Liga od sezonu 2026/27 będzie pokazywana wyłącznie na antenach CANAL+. Według informacji Meczyki.pl po dekadzie prawa do ligi hiszpańskiej traci Eleven Sports.

fot. Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Ogromne zmiany dla kibiców w Polsce. Tak będzie wyglądać nowa era La Liga

La Liga przechodzi dużą telewizyjną zmianę na polskim rynku. Jak informuje portal Meczyki.pl, od sezonu 2026/27 wszystkie mecze hiszpańskiej ekstraklasy będą transmitowane wyłącznie przez CANAL+. Oznacza to koniec wieloletniej współpracy Eleven Sports z ligą hiszpańską. Stacja należąca do Grupy Polsat po raz pierwszy od startu działalności w Polsce straci prawa do tych rozgrywek.

Eleven Sports transmitowało La Ligę nieprzerwanie od sierpnia 2015 roku. Przez pierwsze trzy sezony posiadało prawa na wyłączność, a w ostatnich latach dzieliło je z CANAL+. Teraz sytuacja ma się całkowicie zmienić, ponieważ według wieści dziennikarza Tomasza Włodarczyka z Meczyków, CANAL+ zdecydował się przejąć pełny pakiet transmisyjny bez udziału dotychczasowego partnera.

Na rynku medialnym od kilku miesięcy spekulowano, czy Eleven będzie walczyć o utrzymanie części praw. Ostatecznie stacja miała uznać, że inwestowanie dużych środków w La Ligę nie będzie już tak opłacalne jak wcześniej. Jednym z powodów ma być przewidywany spadek zainteresowania rozgrywkami po możliwym odejściu Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego z Barcy.

Meczyki.pl przekonują, że już teraz oglądalność meczów Barcelony jest niższa niż w poprzednich sezonach, szczególnie gdy Lewandowski częściej rozpoczyna spotkania na ławce rezerwowych. Po zakończeniu ery polskich zawodników w katalońskim klubie zainteresowanie hiszpańską ligą w Polsce może jeszcze bardziej spaść.

Nie bez znaczenia pozostaje również strategia Eleven Sports dotycząca innych praw sportowych. Na rynku mówi się, że stacja większy potencjał widzi obecnie w kobiecym tenisie. Eleven zabezpieczyło już prawa do turniejów WTA od stycznia 2027 roku aż na pięć kolejnych lat, co ma być jednym z kluczowych kierunków rozwoju nadawcy.

Canal+ ma oficjalnie ogłosić pozyskanie praw w najbliższych dniach. Umowa ma obowiązywać do sezonu 2030/31.