Widzew Łódź bezlitosny dla Lechii Gdańsk. Dublet Sebastiana Bergiera [WIDEO]

16:39, 9. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Widzew Łódź pokonał Lechia Gdańsk (3:1) w 32. kolejce Ekstraklasy. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Sebastian Bergier. Czterokrotny mistrz Polski wskoczył na 12. miejsce, a Biało-Zieloni wrócili do strefy spadkowej.

Radość piłkarzy Widzewa Łódź
Obserwuj nas w
Pressfocus Na zdjęciu: Radość piłkarzy Widzewa Łódź

Sebastian Bergier bohaterem Widzewa

Widzew Łódź znalazł się w poważnych tarapatach w PKO BP Ekstraklasie. Piłkarze prowadzeni przez Aleksandara Vukovicia liczyli na przełamanie w starciu z Legią Warszawa. Jednak przy Łazienkowskiej przegrali po dramatycznym golu straconym w 97. minucie spotkania i ugrzęźli w strefie spadkowej.

W sobotę Łodzianie stanęli przed kolejną szansą na zdobycie niezwykle cennych punktów, podejmując Lechię Gdańsk w meczu 32. kolejki. Biało-Zieloni również nie są w najlepszej sytuacji. Gdańszczanie nie wygrali żadnego z czterech ostatnich spotkań i coraz mocniej muszą oglądać się za siebie w ligowej tabeli. Końcówka sezonu zapowiada się wyjątkowo nerwowo dla wielu drużyn walczących o utrzymanie. Na ten moment Bruk-Bet Termalica Nieciecza jest już pewna spadku, ale sytuacja pozostałych zespołów w dolnej części tabeli wciąż pozostaje bardzo napięta.

Piłkarze Widzewa rozpoczęli spotkanie w najlepszy możliwy sposób, szybko narzucając rywalom swoje warunki gry. Już w 10. minucie Mariusz Fornalczyk dośrodkował piłkę na głowę Sebastiana Bergiera, a napastnik nie zwykł marnować takich okazji i pewnym strzałem trafił do siatki rywali.

W 28. minucie Bergier ponownie wpisał się na listę strzelców, tym razem wykorzystując precyzyjne podanie od Emila Kornviga. Widzew nie zamierzał jednak zwalniać tempa i w 38. minucie padło kolejne trafienie. Pierwszego gola w barwach Łodzian strzelił Steve Kapuadi, a asystę zanotował Bergier. Zespół z Gdańska nie potrafił odpowiedzieć na ofensywną siłę gospodarzy i schodził na przerwę w bardzo niekorzystnym położeniu.

Po zmianie stron goście wreszcie dali sygnał, że nie zamierzają wracać z Łodzi z pustymi rękami. Ivan Zhelizko w 67. minucie popisał się efektownym uderzeniem zza pola karnego i zdobył kontaktową bramkę dla Lechii. Łodzianie kończyli mecz w osłabieniu po czerwonej kartce Juljana Shehu. W doliczonym czasie gry gospodarzy uratował słupek po fantastycznej interwencji Bartłomieja Drągowskiego. Widzew zdobył komplet punktów i wskoczył na 12. lokatę w tabeli, zaś Gdańszczanie znajdują się w strefie spadkowej.

Widzew Łódź – Lechia Gdańsk 3:1 (3:0)

1:0 Sebastian Bergier 10′

2:0 Sebastian Bergier 28′

3:0 Steve Kapuadi 38′

3:1 Ivan Zhelizko 67′

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości