Mourinho dostanie talent z Polski?! Borek zapowiada transfer

15:29, 20. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Źródło: Kanał Sportowy I Mateusz Borek

Marcel Reguła po świetnym sezonie najprawdopodobniej opuści Ekstraklasę. Gwiazdą Zagłębia Lubin interesuje się Benfica. Mateusz Borek ujawnia, że w sprawie tego transferu wiele się dzieje.

Jose Mourinho
Na zdjęciu: Jose Mourinho

Reguła dołączy do Pietuszewskiego? Gigant walczy o Polaka

Marcel Reguła rozgrywa świetny sezon i najprawdopodobniej po sezonie opuści Ekstraklasę. To obecnie najwyżej wyceniany piłkarz w całej lidze. Dla Zagłębia Lubin uzbierał cztery bramki oraz pięć asyst, dokładając do tego jeszcze dwa trafienia w Pucharze Polski. Młodzieżowy reprezentant Polski może postawić kolejny krok w swojej piłkarskiej karierze i zaliczyć zagraniczny transfer.

W jego kontekście sporo mówi się o Portugalii, która na przestrzeni kilku miesięcy stała się popularnym kierunkiem dla polskich zawodników. W FC Porto gra ich aż trzech – Jan Bednarek, Jakub Kiwiora oraz Oskar Pietuszewski. Reguła może natomiast wzmocnić czołowego rywala, czyli Benficę. Jose Mourinho chce mieć w swoich szeregach 19-letniego wychowanka Miedziowych.

Wygląda na to, że sprawa jest poważna, a o jej szczegółach informuje Mateusz Borek. Benfica prowadzi rozmowy z Zagłębiem, a w najbliższych dniach mogą pojawić się nawet konkrety w postaci porozumienia.

W ten weekend do Lizbony jedzie potężna delegacja z Lubina. Za chwilę Marcel Reguła, gwiazda Ekstraklasy i jeden z najciekawszych zawodników Ekstraklasy może trafić do Benfiki. Jest wielkie zainteresowanie. Być może to się na dniach będzie materializowało i będziemy mieli kolejnego piłkarza w wielkim klubie, bo dla mnie Benfica to wielki klub – ujawnił Borek w programie „Kanału Sportowego”.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości