Mourinho dostanie talent z Polski?! Borek zapowiada transfer

Marcel Reguła po świetnym sezonie najprawdopodobniej opuści Ekstraklasę. Gwiazdą Zagłębia Lubin interesuje się Benfica. Mateusz Borek ujawnia, że w sprawie tego transferu wiele się dzieje.

Reguła dołączy do Pietuszewskiego? Gigant walczy o Polaka

Marcel Reguła rozgrywa świetny sezon i najprawdopodobniej po sezonie opuści Ekstraklasę. To obecnie najwyżej wyceniany piłkarz w całej lidze. Dla Zagłębia Lubin uzbierał cztery bramki oraz pięć asyst, dokładając do tego jeszcze dwa trafienia w Pucharze Polski. Młodzieżowy reprezentant Polski może postawić kolejny krok w swojej piłkarskiej karierze i zaliczyć zagraniczny transfer.

W jego kontekście sporo mówi się o Portugalii, która na przestrzeni kilku miesięcy stała się popularnym kierunkiem dla polskich zawodników. W FC Porto gra ich aż trzech – Jan Bednarek, Jakub Kiwiora oraz Oskar Pietuszewski. Reguła może natomiast wzmocnić czołowego rywala, czyli Benficę. Jose Mourinho chce mieć w swoich szeregach 19-letniego wychowanka Miedziowych.

Wygląda na to, że sprawa jest poważna, a o jej szczegółach informuje Mateusz Borek. Benfica prowadzi rozmowy z Zagłębiem, a w najbliższych dniach mogą pojawić się nawet konkrety w postaci porozumienia.

– W ten weekend do Lizbony jedzie potężna delegacja z Lubina. Za chwilę Marcel Reguła, gwiazda Ekstraklasy i jeden z najciekawszych zawodników Ekstraklasy może trafić do Benfiki. Jest wielkie zainteresowanie. Być może to się na dniach będzie materializowało i będziemy mieli kolejnego piłkarza w wielkim klubie, bo dla mnie Benfica to wielki klub – ujawnił Borek w programie „Kanału Sportowego”.