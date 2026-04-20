Cracovia w wielkim kryzysie! „Pół kadry myśli o odejściu”

Cracovia wkrótce wymieni Lukę Elsnera na Bartosza Grzelaka, co ma pomóc w walce o utrzymanie. Sytuacja w zespole jest jednak bardzo trudna. Piotr Rzepecki ujawnia kulisy tego, co dzieje się w szatni Pasów.

Cracovia u progu wielkiej rozbiórki? Liderzy myślą o odejściu

Cracovia na początku sezonu była jedną z najlepszych drużyn w Ekstraklasie, a teraz poważnie grozi jej spadek z Ekstraklasy. Porażka z Rakowem Częstochowa miała przesądzić o losach Luki Elsnera, który zostanie zwolniony. Lada moment jego miejsce ma zająć Bartosz Grzelak, a ta zmiana w oczach szefostwa klubu pomoże w walce o ligowy byt.

Przyczyn niepowodzenia Elsnera w Krakowie z pewnością jest wiele. Nie chodzi wyłącznie o jego warsztat trenerski, ale również napiętą i nerwową atmosferę wokół Cracovii. Problemy zaczęły się po nowym roku, kiedy z posady prezesa zwolniony został Mateusz Dróżdż. Następstwa tego działania sugerują, że w klub brakuje spokoju i jasnej, konkretnej wizji.

Oczywiście odbiło się to negatywnie na postawie drużyny. Piotr Rzepecki analizuje sytuację Cracovii i ujawnia, że w szatni też nie jest kolorowo. Nie brakuje zawodników, w tym nawet liderów zespołu, którzy realnie myślą o odejściu już podczas letniego okienka.

„Jak rozumiem Cracovia stawia wszystko na jedną kartę i próbuje ratować sezon trenerem-strażakiem. Z jednej strony to zrozumiałe: trener Elsner po porażce z Legią rzucił papierami i chciał odejść. Od tego czasu bilans „Pasów”: 3 porażki, 1 remis i 1 wygrana (szczęśliwa z GKS-em Katowice). Z drugiej nie uważam, że to trener jest największym problemem. Od stycznia słyszę, że atmosfera w drużynie jest słaba, pół kadry myśli o odejściu na czele z liderami. Ten projekt przechodzi gruntowe zmiany, ale ciężko mówić o rozwoju, wręcz przeciwnie.” – napisał dziennikarz portalu 365dniopiłce.pl.