Cracovia w wielkim kryzysie! „Pół kadry myśli o odejściu”

16:30, 20. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Cracovia wkrótce wymieni Lukę Elsnera na Bartosza Grzelaka, co ma pomóc w walce o utrzymanie. Sytuacja w zespole jest jednak bardzo trudna. Piotr Rzepecki ujawnia kulisy tego, co dzieje się w szatni Pasów.

Piłkarze Cracovii
Obserwuj nas w
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia u progu wielkiej rozbiórki? Liderzy myślą o odejściu

Cracovia na początku sezonu była jedną z najlepszych drużyn w Ekstraklasie, a teraz poważnie grozi jej spadek z Ekstraklasy. Porażka z Rakowem Częstochowa miała przesądzić o losach Luki Elsnera, który zostanie zwolniony. Lada moment jego miejsce ma zająć Bartosz Grzelak, a ta zmiana w oczach szefostwa klubu pomoże w walce o ligowy byt.

Przyczyn niepowodzenia Elsnera w Krakowie z pewnością jest wiele. Nie chodzi wyłącznie o jego warsztat trenerski, ale również napiętą i nerwową atmosferę wokół Cracovii. Problemy zaczęły się po nowym roku, kiedy z posady prezesa zwolniony został Mateusz Dróżdż. Następstwa tego działania sugerują, że w klub brakuje spokoju i jasnej, konkretnej wizji.

Oczywiście odbiło się to negatywnie na postawie drużyny. Piotr Rzepecki analizuje sytuację Cracovii i ujawnia, że w szatni też nie jest kolorowo. Nie brakuje zawodników, w tym nawet liderów zespołu, którzy realnie myślą o odejściu już podczas letniego okienka.

„Jak rozumiem Cracovia stawia wszystko na jedną kartę i próbuje ratować sezon trenerem-strażakiem. Z jednej strony to zrozumiałe: trener Elsner po porażce z Legią rzucił papierami i chciał odejść. Od tego czasu bilans „Pasów”: 3 porażki, 1 remis i 1 wygrana (szczęśliwa z GKS-em Katowice). Z drugiej nie uważam, że to trener jest największym problemem. Od stycznia słyszę, że atmosfera w drużynie jest słaba, pół kadry myśli o odejściu na czele z liderami. Ten projekt przechodzi gruntowe zmiany, ale ciężko mówić o rozwoju, wręcz przeciwnie.” – napisał dziennikarz portalu 365dniopiłce.pl.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości