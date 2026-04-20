Piotr Matusewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk - Piast Gliwice

Lechia Gdańsk – Piast Gliwice: podział punktów w ostatnim meczu kolejki

Przed rozpoczęciem poniedziałkowego starcia obie ekipy dzieliły tylko dwa punkty, ale aż sześć pozycji. Lechia Gdańsk zajmowała 9. lokatę, natomiast Piast Gliwice plasował się na 15. miejscu i miał jedno oczko przewagi nad strefą spadkową. Faworytami zmagań na Polsat Plus Arenie byli gospodarze, prowadzeni przez Johna Carvera.

Drużyna Daniela Myśliwca nie zamierzała ułatwiać sobie zadania i już od 24. minuty musiała radzić sobie w dziesiątkę. Czerwoną kartką, chociaż dopiero po analizie VAR, został ukarany Emmanuel Twumasi. Ghańczyk brutalnie zaatakował Iwana Żelizkę i został wyrzucony z boiska.

Poszkodowany uniknął poważnej kontuzji, a w 63. minucie popisał się fenomenalnym trafieniem. Ukrainiec dopadł do piłki wybijanej po stałym fragmencie gry i przymierzył nie do obrony. Dominik Holec nie był w stanie zatrzymać futbolówki zmierzającej pod poprzeczkę.

W 83. minucie sędzia, także po analizie VAR, podyktował jedenastkę dla Piasta po faulu Mateja Rodina na Jakubie Czerwińskim. Rzut karny pewnie wykonał Patryk Dziczek i w ten sposób doprowadził do wyrównania.

Starcie w Gdańsku zakończyło się podziałem punktów. Lechia z dorobkiem 38 oczek zajmuje 9. lokatę, natomiast Piast zgromadził 36 pkt i jest piętnasty. Przewaga Gliwiczan nad strefą spadkową wynosi da oczka

Lechia Gdańsk – Piast Gliwice 1:1 (0:0)

Żelizko 63′ – Dziczek 85′