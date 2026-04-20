Brutalny faul, cudowny gol i karny. W Gdańsku było wszystko [WIDEO]

21:02, 20. kwietnia 2026
Michał Stompór
Lechia Gdańsk - Piast Gliwice to spotkanie zamykające 29. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Poniedziałkowe starcie zakończyło się remisem.

Obserwuj nas w
Piotr Matusewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk - Piast Gliwice

Lechia Gdańsk – Piast Gliwice: podział punktów w ostatnim meczu kolejki

Przed rozpoczęciem poniedziałkowego starcia obie ekipy dzieliły tylko dwa punkty, ale aż sześć pozycji. Lechia Gdańsk zajmowała 9. lokatę, natomiast Piast Gliwice plasował się na 15. miejscu i miał jedno oczko przewagi nad strefą spadkową. Faworytami zmagań na Polsat Plus Arenie byli gospodarze, prowadzeni przez Johna Carvera.

Drużyna Daniela Myśliwca nie zamierzała ułatwiać sobie zadania i już od 24. minuty musiała radzić sobie w dziesiątkę. Czerwoną kartką, chociaż dopiero po analizie VAR, został ukarany Emmanuel Twumasi. Ghańczyk brutalnie zaatakował Iwana Żelizkę i został wyrzucony z boiska.

Poszkodowany uniknął poważnej kontuzji, a w 63. minucie popisał się fenomenalnym trafieniem. Ukrainiec dopadł do piłki wybijanej po stałym fragmencie gry i przymierzył nie do obrony. Dominik Holec nie był w stanie zatrzymać futbolówki zmierzającej pod poprzeczkę.

W 83. minucie sędzia, także po analizie VAR, podyktował jedenastkę dla Piasta po faulu Mateja Rodina na Jakubie Czerwińskim. Rzut karny pewnie wykonał Patryk Dziczek i w ten sposób doprowadził do wyrównania.

Starcie w Gdańsku zakończyło się podziałem punktów. Lechia z dorobkiem 38 oczek zajmuje 9. lokatę, natomiast Piast zgromadził 36 pkt i jest piętnasty. Przewaga Gliwiczan nad strefą spadkową wynosi da oczka

Lechia Gdańsk – Piast Gliwice 1:1 (0:0)

Żelizko 63′ – Dziczek 85′

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości