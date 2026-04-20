Cracovia pożegnała trenera. Wiosną wygrał tylko dwa razy

19:56, 20. kwietnia 2026
Sebastian Janus

Cracovia oficjalnie potwierdziła informacje o rozstaniu z Luką Elsnerem. Kontrakt trenera został rozwiązany za porozumieniem stron. Wkrótce klub przedstawi jego następcę.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Luka Elsner

Cracovia w kryzysie. Elsner stracił pracę

Cracovia jest zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, dlatego reaguje na kilka kolejek przed końcem sezonu. Do pewnego momentu była wręcz kandydatem do zajęcia miejsca w czołówce tabeli, ale od miesięcy trwa w kryzysie. Runda wiosenna w wykonaniu Pasów jest fatalna – wygrali tylko dwa spotkania, a w trzech ostatnich kolejkach zdobyli zaledwie punkt.

Porażka z Rakowem Częstochowa przesądziła o zmianie na ławce trenerskiej. W poniedziałek pojawił się oficjalny komunikat w sprawie przyszłości Luki Elsnera, który nie będzie dłużej odpowiadał za wyniki drużyny. Klub podjął decyzję o rozstaniu, a kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Oznacza to, że Słoweniec zrzekł się odszkodowania w związku z przedwczesnym zwolnieniem.

Elsner pracował w Krakowie od lipca 2025 roku. Poprowadził Cracovię w 31 meczach, z czego dziesięć zakończyło się jej zwycięstwem. Zanotował również po dziesięć remisów oraz porażek. Pozostawia zespół na 13. miejscu w tabeli z dorobkiem 37 punktów i trzema „oczkami” przewagi nad strefą spadkową.

Następcą Elsnera ma zostać Bartosz Grzelak, którego angaż nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony. Jego debiut przystąpi na kluczowe starcie z Pogonią Szczecin, czyli bezpośrednim rywalem w walce o ligowy byt.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości