Cracovia pożegnała trenera. Wiosną wygrał tylko dwa razy

Cracovia oficjalnie potwierdziła informacje o rozstaniu z Luką Elsnerem. Kontrakt trenera został rozwiązany za porozumieniem stron. Wkrótce klub przedstawi jego następcę.

Cracovia w kryzysie. Elsner stracił pracę

Cracovia jest zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, dlatego reaguje na kilka kolejek przed końcem sezonu. Do pewnego momentu była wręcz kandydatem do zajęcia miejsca w czołówce tabeli, ale od miesięcy trwa w kryzysie. Runda wiosenna w wykonaniu Pasów jest fatalna – wygrali tylko dwa spotkania, a w trzech ostatnich kolejkach zdobyli zaledwie punkt.

Porażka z Rakowem Częstochowa przesądziła o zmianie na ławce trenerskiej. W poniedziałek pojawił się oficjalny komunikat w sprawie przyszłości Luki Elsnera, który nie będzie dłużej odpowiadał za wyniki drużyny. Klub podjął decyzję o rozstaniu, a kontrakt został rozwiązany za porozumieniem stron. Oznacza to, że Słoweniec zrzekł się odszkodowania w związku z przedwczesnym zwolnieniem.

Elsner pracował w Krakowie od lipca 2025 roku. Poprowadził Cracovię w 31 meczach, z czego dziesięć zakończyło się jej zwycięstwem. Zanotował również po dziesięć remisów oraz porażek. Pozostawia zespół na 13. miejscu w tabeli z dorobkiem 37 punktów i trzema „oczkami” przewagi nad strefą spadkową.

Następcą Elsnera ma zostać Bartosz Grzelak, którego angaż nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony. Jego debiut przystąpi na kluczowe starcie z Pogonią Szczecin, czyli bezpośrednim rywalem w walce o ligowy byt.