Lech bez kompletu punktów z Cracovią. Lis bliski czerwonej kartki [WIDEO]

22:13, 25. lipca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań w 1. kolejce Ekstraklasy zmierzył się z Cracovią. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0.

Mikael Ishak
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Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech remisuje z Cracovią. Lis obejrzał czerwoną kartkę, ale wkroczył VAR

Choć jest to 1. kolejka Ekstraklasy Lech Poznań rozegrał w tym sezonie już dwa oficjalne spotkania. Najpierw pokonał Górnik Zabrze 3:1 w walce o Superpuchar Polski, a następnie duński Aarhus aż 4:1 w eliminacjach do Ligi Mistrzów. W sobotni wieczór Kolejorz chciał utrzymać dobrą passę i sięgnąć po trzecie zwycięstwo z rzędu. Na ich drodze stanęła Cracovia.

Pierwsza połowa meczu zakończyła się bezbramkowym remisem. W drugiej odsłonie meczu było podobnie, choć na początku czerowną kartkę obejrzał bramkarz gospodarzy Mateusz Lis za złapanie piłki poza polem karnym. Jednak po interwencji VAR, który uznał, że piłka była stycznia z linią bramkową, została cofnięta.

Lekką przewagę mieli podopieczni Nielsa Frederiksena, to ani jedna, ani druga ekipa nie była w stanie strzelić bramki.

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W środę Lech zagra z Aarhusem rewanżowe starcie, a w sobotę 1 sierpnia czeka na nich kolejny rywal z Krakowa, czyli Wieczysta. Natomiast Cracovia do gry wróci dopiero 3 sierpnia, kiedy to zmierzy się z Pogonią Szczecin.

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