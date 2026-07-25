Bayern skreślił dwóch piłkarzy. Oni są na wylocie z Monachium

Joao Palhinha oraz Sacha Boey mogą szukać sobie nowych klubów. Dyrektor sportowy Bayernu Monachium - Christopher Freund - potwierdził, że obaj piłkarze zostali wystawieni na listę transferową.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Joao Palhinha i Sacha Boey wystawieni na sprzedaż

Bayern Monachium kontynuuje przebudowę składu podczas trwającego letniego okna transferowego. Na Allianz Arenę trafili już Ismael Saibari oraz Nathaniel Brown, natomiast z niemieckim klubem pożegnali się między innymi Daniel Peretz, Alexander Nuebel i Jonah Kusi-Asare. To jednak nie koniec zmian, ponieważ władze bawarskiego giganta zapowiadają kolejne odejścia.

Dyrektor sportowy Bayernu – Christoph Freund – w rozmowie z Maximilianem Kochem potwierdził, że Joao Palhinha oraz Sacha Boey także nie znajdują się w planach trenera ekipy Die Roten, Vincenta Kompany’ego. Obaj zawodnicy zostali wystawieni na listę transferową, a mistrzowie Bundesligi liczą na ich definitywną sprzedaż jeszcze przed zakończeniem aktualnego okienka transferowego.

Zarówno Palhinha, jak i Boey nie spełnili pokładanych w nich oczekiwań. W poprzednim sezonie występowali na wypożyczeniach – Portugalczyk w Tottenhamie Hotspur, a Francuz w Galatasaray Stambuł. Obecnie trudno przewidzieć, gdzie będą kontynuowali kariery. 31-letni pomocnik jest łączony ze Sportingiem Lizbona, natomiast 25-letni prawy obrońca w przeszłości znajdował się na celowniku SSC Napoli.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie