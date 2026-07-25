Man City planuje transfer skrzydłowego. Prosto z PSG

Manchester City szuka nowego skrzydłowego przed startem sezonu. Jak informuje "Football Insider", w kręgu zainteresowań Enzo Mareski znalazł się Ibrahim Mbaye z Paris Saint-Germain.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Ibrahim Mbaye na liście życzeń Manchesteru City

Manchester City wyrósł na głównego kandydata do pozyskania skrzydłowego Paris Saint-Germain. Jak wynika z najnowszych doniesień portalu „Football Insider”, „Obywatele” prowadzą w wyścigu po 18-letniego Ibrahimę Mbaye, którym interesuje się również Aston Villa. Klub z Birmingham także wzmacnia kadrę przed Ligą Mistrzów.

PSG zdaje sobie sprawę z ogromnego potencjału zawodnika, ale jednocześnie zaczyna akceptować możliwość jego sprzedaży. Mbaye ma trudności z przebiciem się do podstawowego składu paryskiego zespołu. W zeszłym sezonie rozegrał 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach i strzelił trzy gole. Do swojego dorobku dołożył również dwie asysty.

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Mbaye otrzymał wiele szans od Luisa Enrique i za każdym razem pokazywał się z bardzo dobrej strony. 18-latek imponował szybkością, techniką oraz odwagą w pojedynkach jeden na jeden. Klub z Etihad Stadium słynie z rozwijania młodych piłkarzy. Jednak dla samego zawodnika przeprowadzka do Anglii oznaczałaby kolejną ogromną rywalizację o miejsce w składzie.

Choć utalentowany skrzydłowy występował regularnie w młodzieżowych reprezentacjach Trójkolorowych, to potem wybrał grę dla Senegalu. W ostatnich tygodniach przyciągnął uwagę ze strony Borussii Dortmund, RB Lipsk, a także AS Romy. Portal Transfermarkt.de wycenia Mbaye na 30 mln euro. Natomiast kontrakt Senegalczyka na Parc de Princes wygasa latem 2028 roku.