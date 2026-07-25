Raków Częstochowa szuka nowego stopera. Trop prowadzi za granicę

Raków Częstochowa jest mocno zainteresowany tureckim obrońcą. Na liście życzeń Medalików znalazł się Emirhan Basyigit z Sivassporu -informuje Weszło.com.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Emirhan Basyigit na celowniku Rakowa

Raków Częstochowa rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami kadry. Drużyna Dawida Kroczka ma już za sobą pierwszy oficjalny mecz w nowym sezonie. Medaliki udanie rozpoczęły rywalizację w europejskich pucharach. Częstochowianie pokonali maltańską Vallettę (3:1) w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji.

Latem częstochowski klub rozstał się między innymi z Jonatanem Brunesem, który przeniósł się do Sparty Praga za sześć milionów euro. Zespół wzmocnili pomocnik Adin Molnar, napastnik Mahir Emreli oraz bramkarz Tarik Karić.

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Teraz priorytetem Rakowa ma być dalsze wzmocnienia w defensywie. Jak informuje serwis Weszło.com, na radarze Medalików znalazł się Emirhan Basyigit z tureckiego Sivassporu. Według najnowszych doniesień, rozmowy między obiema stronami mają zmierzać w dobrym kierunku.

Obecnie oba kluby mają omawiać szczegóły transferu. 21-letni Basyigit występuje na pozycji środkowego obrońcy i w ostatnim sezonie był ważnym zawodnikiem Sivassporu. Turek rozegrał 26 spotkań na poziomie drugiej ligi tureckiej, w których zdobył trzy bramki. Według danych serwisu Transfermarkt.de, wartość Basyigita wynosi obecnie 800 tysięcy euro.

Raków już w niedzielę (26 lipca) o godzinie 14:45 podejmie Wisłę Płock w 1. kolejce Ekstraklasy. W rewanżowym meczu LK z Vallettą zagra w najbliższy w czwartek (30 sierpnia, godz. 19:30).