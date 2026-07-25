Chelsea sprzedaje zawodnika. Zainteresowanie z Serie A

Chelsea porządkuje kadrę przed startem sezonu Premier League. Według "The Sun", Benoit Badiashile może latem dołączyć do SSC Napoli. Włosi proponują Francuzowi kontrakt do 2029 roku.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Benoit Badiashile łączony z Napoli

SSC Napoli intensywnie pracuje nad wzmocnieniem linii defensywnej. Po kontuzji Alessandro Buongiorno Włosi zostali zmuszeni do poszukiwań nowego środkowego obrońcy, a jednym z głównych kandydatów do transferu jest Benoit Badiashile z Chelsea FC.

Massimiliano Allegriego uważnie monitoruje sytuację francuskiego stopera. Włodarze klubu z Neapolu są gotowi zaproponować 25-letniemu defensorowi trzyletni kontrakt i liczą, że uda się przekonać do przeprowadzki do Serie A jeszcze podczas obecnego okna transferowego.

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Badiashile preferuje kontynuowanie kariery we Włoszech, choć jego sytuację obserwują również kluby z Premier League. Na razie nie ujawniono jednak, które angielskie zespoły rozważają złożenie oferty za stopera. Chelsea nie zamyka się na sprzedaż byłego zawodnika AS Monaco. Na Stamford Bridge trwa przebudowa linii obrony pod wodzą Xabiego Alonso.

Mimo dużych oczekiwań 25-latek nie zdołał na stałe wywalczyć miejsca w podstawowym składzie The Blues. Od momentu przybycia na Stamford Bridge rozegrał 71 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Napoli liczy, że Francuz odbuduje swoją pozycję w Serie A. Włodarze doskonale zdają sobie sprawę, jak ważna jest solidna defensywa w walce o najwyższe cele. Po zajęciu drugiego miejsca w poprzednim sezonie chcą teraz stworzyć zespół zdolny do ponownego sięgnięcia po mistrzostwo Włoch.