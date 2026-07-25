Yan Diomande blisko wielkiego transferu. Porozumienie z gigantem

Real Madryt naciska na transfer Yana Diomande
Real Madryt wykonał kolejny krok w kierunku pozyskania Yana Diomande z RB Lipsk. Jak poinformował Fabrizio Romano, Królewscy osiągnęli porozumienie z 19-letnim skrzydłowym w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Tym samym reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej otworzył drzwi do przeprowadzki na Santiago Bernabeu.
Sytuacja wokół skrzydłowego nabiera tempa. Podobne porozumienie z piłkarzem wcześniej miał osiągnąć Paris Saint-Germain, które już w czerwcu uzyskało zgodę zawodnika na transfer. Paryżanie wciąż pozostają zainteresowani sprowadzeniem Diomande, ale pojawienie się Realu Madryt może całkowicie zmienić układ sił.
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Według Romano, hiszpański gigant prowadzi pozytywne rozmowy z otoczeniem zawodnika i otrzymał od niego zielone światło na transfer. Teraz najważniejszym zadaniem będzie przekonanie działaczy Lipska do sprzedaży swojego gwiazdora.
Niemiecki klub pozostaje jednak bardzo wymagającym partnerem w negocjacjach. Lipsk odrzucił już pierwszą ofertę Los Blancos opiewającą na 90 milionów euro plus 10 milionów euro w bonusach. Mimo tego hiszpański gigant nie zamierza rezygnować i przygotowuje kolejną propozycję.
Przez większość letniego okna transferowego Real był łączony przede wszystkim z Michaelem Olise. Francuz z Bayernu Monachium miał być jednym z priorytetów do wzmocnienia prawego skrzydła. Bawarczycy szybko jednak zakomunikowali, że nie zamierzają sprzedawać 24-latka.