Chelsea pozostaje nieugięta. Oczekuje ponad 30 mln euro za stopera

Trevoh Chalobah od dawna jest łączony z przenosinami do Como 1907. Chelsea oczekuje za niego ponad 30 milionów euro, co utrudnia zrealizowanie transferu - donosi Fabrizio Romano.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Trevoh Chalobah

Trevoh Chalobah jednak nie trafi do Como 1907?

Trevoh Chalobah dąży do odejścia z Chelsea podczas trwającego letniego okna transferowego. 27-letni środkowy obrońca chce odgrywać znacznie ważniejszą rolę w nowej drużynie, ponieważ w zespole The Blues nie może liczyć na regularne występy. Urodzony w Sierra Leone defensor od dłuższego czasu jest łączony z przeprowadzką do Como 1907, które intensywnie pracuje nad jego pozyskaniem.

Negocjacje między klubami wciąż jednak nie zakończyły się sukcesem. Jak poinformował Fabrizio Romano, główną przeszkodą pozostaje kwota odstępnego. Włosi oferują 25 milionów euro plus ewentualne kilkumilionowe bonusy, natomiast Anglicy oczekują za swojego zawodnika ponad 30 milionów euro. W efekcie Como zaczyna rozważać również inne opcje na wzmocnienie środka defensywy.

Dwukrotny reprezentant Anglii jest związany z Chelsea od początku swojej piłkarskiej drogi, przechodząc wszystkie szczeble klubowej akademii. W przeszłości zbierał doświadczenie na wypożyczeniach w Ipswich Town, Huddersfield Town, FC Lorient oraz Crystal Palace. Chalobah w poprzednim sezonie rozegrał 47 spotkań i zdobył 3 bramki. Jego kontrakt z londyńskim potentatem obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

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