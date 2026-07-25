Legia Warszawa chce pomocnika. Właściciel blokuje transfer

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Bogdan Vjunnyk na celowniku Legii Warszawa

Legia Warszawa rozgląda się za wzmocnieniami w sezonie 2026/2027. Jednym z zawodników znajdujących się na radarze stołecznego klubu jest Bohdan Wjunnyk z Lechii Gdańsk. Jak poinformowała Karolina Jaskulska z „Kanału Sportowego”, zainteresowanie ukraińskim pomocnikiem ze strony Wojskowych jest poważne. Jednak na drodze do finalizacji transferu stoi stanowisko właściciela Biało-Zielonych.

Lechia spadła z Ekstraklasy w minionej kampanii. Z kolei w sobotę rozpoczęła rywalizację na poziomie Betclic 1. Ligi. W mocno osłabionym składzie Gdańszczanie przegrali przed własną publicznością z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (0:3).

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Wjunnyk obecnie rehabilitację, ale jednocześnie nie ukrywa, że chciałby zmienić klub i przenieść się na Łazienkowską. 24-latek w rozmowie z Jaskulską przyznał, że oferta ze strony stołecznego zespołu faktycznie się pojawiła.

– Jest oferta z Legii, ale Paolo (Urfer przy.red) ją ignoruje. Jestem wciąż kontuzjowany, sam przechodzę rekonwalescencję. Klub mi nie pomaga – stwierdził zawodnik. Jasno wynika, że pomocnik liczy, że w najbliższym czasie sytuacja ulegnie zmianie i uda mu się doprowadzić do transferu.

Ukraiński pomocnik w barwach Lechii rozegrał 61 meczów, zdobył 10 bramek i zanotował pięć asyst. Jego umowa w Gdańsku obowiązuje do czerwca 2028 roku. Serwis Transfermarkt.de wycenia Vjunnyka na dokładnie 500 tysięcy euro.