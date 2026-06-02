Kutwa wskazał wymarzony kierunek transferu. Tam chciałby grać piłkarz Wisły

Mariusz Kutwa w końcówce sezonu był ważnym piłkarzem Wisły Kraków. W rozmowie z Kanałem Sportowym wskazał wymarzony kierunek transferu. Obrońca chciałby kiedyś zagrać w Serie A lub La Liga.

Wisła Kraków po czterech latach nieobecności ponownie zagra na poziomie PKO BP Ekstraklasy. W sezonie 2025/2026 podopieczni Mariusza Jopa byli bezkonkurencyjni, wygrywając rozgrywki Betclic 1. Ligi. W końcówce kampanii kluczową rolę w wyjściowej jedenastce odegrał Mariusz Kutwa. Wychowanek krakowskiego klubu rozegrał łącznie 15 meczów, zdobywając bramkę i notując asystę.

W minionym sezonie był jednak bliski opuszczenia Białej Gwiazdy. Zimą mógł trafić na wypożyczenie do GKS-u Tychy. Jak sam później przyznał, decyzja o pozostaniu w Wiśle okazała się strzałem w dziesiątkę. Warto dodać, że jesienią zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 21. W kadrze Jerzego Brzęczka zagrał w 3 meczach, z czego dwukrotnie wybiegł w pierwszym składzie.

Kutwa w rozmowie z Kanałem Sportowym ujawnił, w jakiej lidze chciałby w przyszłości zagrać. Wybór 22-letniego obrońcy padł na Serie A i hiszpańską La Liga. Włoski kierunek argumentował faktem dobrego szkolenia obrońców.

– Serie A, bo świetnie szkolą się tam obrońcy. Lubię też grać piłką, więc La Liga również byłaby dla mnie atrakcyjna. Mierzę wysoko i wierzę, że uda mi się wyjechać z Ekstraklasy – zdradził Mariusz Kutwa w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Urodzony w 2004 roku Kutwa zadebiutował w Wiśle Kraków w sezonie 2023/2024. Łącznie zagrał w barwach klubu 46 meczów.