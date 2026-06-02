Kutwa wskazał wymarzony kierunek transferu. Tam chciałby grać piłkarz Wisły

18:49, 2. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Mariusz Kutwa w końcówce sezonu był ważnym piłkarzem Wisły Kraków. W rozmowie z Kanałem Sportowym wskazał wymarzony kierunek transferu. Obrońca chciałby kiedyś zagrać w Serie A lub La Liga.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Kutwa

Kutwa chciałby w przyszłości trafić do Serie A lub La Liga

Wisła Kraków po czterech latach nieobecności ponownie zagra na poziomie PKO BP Ekstraklasy. W sezonie 2025/2026 podopieczni Mariusza Jopa byli bezkonkurencyjni, wygrywając rozgrywki Betclic 1. Ligi. W końcówce kampanii kluczową rolę w wyjściowej jedenastce odegrał Mariusz Kutwa. Wychowanek krakowskiego klubu rozegrał łącznie 15 meczów, zdobywając bramkę i notując asystę.

W minionym sezonie był jednak bliski opuszczenia Białej Gwiazdy. Zimą mógł trafić na wypożyczenie do GKS-u Tychy. Jak sam później przyznał, decyzja o pozostaniu w Wiśle okazała się strzałem w dziesiątkę. Warto dodać, że jesienią zadebiutował w reprezentacji Polski do lat 21. W kadrze Jerzego Brzęczka zagrał w 3 meczach, z czego dwukrotnie wybiegł w pierwszym składzie.

Kutwa w rozmowie z Kanałem Sportowym ujawnił, w jakiej lidze chciałby w przyszłości zagrać. Wybór 22-letniego obrońcy padł na Serie A i hiszpańską La Liga. Włoski kierunek argumentował faktem dobrego szkolenia obrońców.

Serie A, bo świetnie szkolą się tam obrońcy. Lubię też grać piłką, więc La Liga również byłaby dla mnie atrakcyjna. Mierzę wysoko i wierzę, że uda mi się wyjechać z Ekstraklasy – zdradził Mariusz Kutwa w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Urodzony w 2004 roku Kutwa zadebiutował w Wiśle Kraków w sezonie 2023/2024. Łącznie zagrał w barwach klubu 46 meczów.

