Pietuszewski opuścił trening kadry. Oto powód

Oskar Pietuszewski nie wziął udziału w treningu reprezentacji Polski na PGE Narodowym. TVP Sport informuje, że powodem nieobecności piłkarza był egzamin maturalny w dodatkowym terminie.

Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Reprezentacja Polski we wtorek ćwiczyła na PGE Narodowym w Warszawie, gdzie już w środę zmierzy się w towarzyskim meczu z Nigerią. Na konferencji prasowej Jan Urban ujawnił, że z lekkim urazem zmaga się Jakub Piotrowski. Pomocnik nabawił się urazu mięśniowego w starciu z Ukrainą. Mimo to piłkarz Udinese brał udział w treningu z resztą zespołu.

Był za to jeden nieobecny, którego absencja była planowana już przed zgrupowaniem. Z informacji TVP Sport wynika, że trening opuścił Oskar Pietuszewski. 18-latek na szczęście nie ma żadnego urazu, ale musiał podejść do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie.

Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy Pietuszewski opuszcza trening z powodu matury. Na początku maja z powodu egzaminów maturalnych opuścił kilka treningów i jeden mecz w barwach FC Porto. Oczywiście był to ważny powód, więc jego nieobecność jest jak najbardziej usprawiedliwiona. Miejmy nadzieje, że wtorkowy egzamin poszedł mu bardzo dobrze.

Jan Urban zapowiedział, że w starciu z Nigerią, podobnie jak z Ukrainą zobaczymy dużo zmian. Na pewno od początku spotkania wystąpi inny bramkarz, którego nazwisko selekcjoner ujawnił na konferencji. W poprzednim meczu zagrał Marcin Bułka. Wiadomo również, że w wyjściowej jedenastce pojawią się liderzy kadry, czyli Robert Lewandowski, Piotr Zieliński czy Nicola Zalewski.