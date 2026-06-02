Sandecja to zrobiła. Niezwykła końcówka meczu w Grudziądzu [WIDEO]

18:08, 2. czerwca 2026
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl

Sandecja Nowy Sącz w drugim półfinale baraży o awans do Betclic 1. Ligi pokonała na wyjeździe Olimpię Grudziądz (2:1). Decydujący gol padł w doliczonym czasie spotkania.

Olimpia Grudziądz - Sandecja Nowy Sącz
fot. PressFocus Na zdjęciu: Olimpia Grudziądz - Sandecja Nowy Sącz

Sandecja w finale baraży o awans do Betclic 1. Ligi

Sandecja Nowy Sącz z Olimpią Grudziądz rywalizowały we wtorkowe popołudnie o to, aby w sobotę zagrać w Bielsku-Białej z Podbeskidziem w finale baraży o awans do Betclic 1. Ligi. Faworyta było trudno wskazać. Jednocześnie można było spodziewać się wyrównanej potyczki.

Ekipa z Grudziądza liczyła, że w rywalizacji z Sączersami powtórzy osiągnięcia z sezonu zasadniczego, gdy dwukrotnie pokonała Sandecję. W pierwszej odsłonie meczu ostatecznie żadnej ze stron nie udało się zdobyć bramki. Ogólnie obie ekipy grały bardzo ostrożnie, co miało przełożenie na małą ilość sytuacji strzeleckich.

W drugiej części spotkania rywalizacja była bardziej żywa. Na pierwszego gola trzeba było z kolei czekać do 59 minuty. Wówczas na strzał sprzed pola karnego zdecydował się Tomasz Kołbon i dzięki trafieniu defensywnego pomocnika goście wyszli na prowadzenie.

Radość w szeregach drużyny z Nowego Sącza nie trwała jednak długo. Dominik Frelek wyrównał stan rywalizacji w 67. minucie, wykorzystując lekkie zamieszanie w defensywie rywali. Ostatnie słowo należało natomiast do Sandecji. Gdy wydawało się, że będzie potrzebna dogrywka, to decydujący cios zadał Wiktor Pleśnierewicz.

Mecz pomiędzy Sandecją a Podbeskidziem odbędzie się w najbliższą sobotę. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 16:00. Rywalizacja odbędzie się na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej.

Olimpia Grudziądz – Sandecja Nowy Sącz 1:2 (0:0)
0:1 Tomasz Kołbon 59′
1:1 Dominik Frelek 67′
1:2 Wiktor Pleśnierewicz 90+2′

