Manchester United tworzy listę życzeń. Znalazł się na niej gwiazdor z Serie A

Manchester United powoli kończy tworzyć transferową listę życzeń. Co ciekawe, znalazł się na niej gwiazdor z Serie A. Na radar Czerwonych Diabłów trafił Rafael Leao z AC Milanu - przekazuje "Football Insider".

Manchester United ma ambitne plany związane z nadchodzącym letnim okienkiem. Angielskiej drużynie w zasadzie udało się już dopiąć przyjście Edersona. Teraz Czerwone Diabły tworzą transferową listę życzeń, do której dotarł serwis „Football Insider”. Otóż znalazł się na niej Rafael Leao z AC Milanu.

Reprezentant Portugalii jest gotowy na zmianę barw klubowych. O swojej decyzji poinformował już klub z Serie A. Manchester United ma tego świadomość i zamierzają ruszyć po skrzydłowego. Tak naprawdę 27-latek od miesięcy był obserwowany przez Czerwone Diabły. Wychodzi na to, że angielski gigant wyrobił sobie o nim pozytywną opinię.

Rafael Leao zatem będzie mógł wejść w buty Marcusa Rashforda. Anglik trafił na listę sprzedażową Manchesteru United. Portugalczyk natomiast jest profilem piłkarskim bardzo podobny do wychowanka Czerwonych Diabłów. Skrzydłowemu Rossonerich jednak wielokrotnie zarzucono brak odpowiedniego zaangażowania. Ciekawe, jakby sytuacja wyglądała na Old Trafford.

W poprzedni sezonie Rafael Leao rozegrał 31 spotkań w koszulce AC Milanu. Reprezentant Portugalii zdołał 10-krotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.