Juventus w letnim okienku transferowym może przeprowadzić głośne wzmocnienie. Na celowniku włoskiego zespołu znalazł się Koke. Gwiazda Atletico Madryt jest obserwowana przez Starą Damą - donosi "La Gazzetta dello Sport".

Juventus ma za sobą fatalny sezon, którego skutki poznamy w letnim okienku transferowym. Brak awansu do Ligi Mistrzów sprawia, że budżet włoskiego klubu na wzmocnienia będzie ograniczony. Turyńczycy jednak rozważają przeprowadzenie bardzo głośnego ruchu. Dziennik „La Gazzetta dello Sport” przekazuje, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Koke z Atletico Madryt.

Weteran hiszpańskich boisk pasuje do profilu piłkarza, jakiego potrzebuje Luciano Spalletti. Szkoleniowiec Juventusu chciałby mieć w swoich szeregach lidera z prawdziwego zdarzenia. Takim właśnie graczem jest kapitan Los Colchoneros. Włoska prasa zdradza, że Stara Dama bacznie przygląda się 34-latkowi.

W marcu Koke podpisał z Atletico Madryt nowy roczny kontrakt. Nie jest wcale przesądzone, że pomocnik zostanie w klubie. Jeśli na stole Los Colchoneros pojawiłaby się odpowiednia oferta transferowa, to z pewnością zostanie przeanalizowana. Na ten moment Juventus jednak wstrzymuje się z konkretnymi działaniami.

Koke w poprzednim sezonie rozegrał aż 56 spotkań w koszulce Atletico Madryt. Doświadczony pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. 34-latek może również pochwalić się trzema asystami.