Real obserwuje gwiazdę Man City. Guardiola zmienił wszystko

Real Madryt może włączyć się do walki o Rubena Diasa podczas letniego okna transferowego. Portugalczyk ma poważnie rozważać odejście z Manchesteru City po zmianach, które nastąpiły w klubie po odejściu Pepa Guardioli.

Ruben Dias na liście życzeń Realu Madryt

Manchester City stoi przed nowym etapem po zakończeniu ery Guardioli. Według informacji przekazanych przez „CaughtOffside” Ruben Dias nie jest do końca przekonany do nowego kierunku obranego przez klub i poprosił swojego agenta o sprawdzenie możliwości transferu.

Sytuację defensora bardzo uważnie śledzą największe europejskie kluby. Wśród zainteresowanych wymienia się PSG, Bayern Monachium oraz Real Madryt. Królewscy od dłuższego czasu szukają nowych rozwiązań do linii obrony i nazwisko reprezentanta Portugalii ponownie znalazło się wysoko na liście kandydatów.

Dias trafił do Manchesteru City w 2020 roku i szybko stał się jednym z liderów zespołu. Obrońca podpisał kontrakt obowiązujący aż do 2029 roku, co pokazuje jego znaczenie dla mistrzów Anglii. Obecnie jego wartość rynkowa ma wynosić około 60 milionów euro.

Mimo mocnej pozycji negocjacyjnej Manchesteru City możliwość transferu nadal pozostaje realna. Sam zawodnik ma być zainteresowany nowym wyzwaniem, a zainteresowanie ze strony największych klubów Europy dodatkowo podgrzewa atmosferę wokół jego przyszłości.

W Madrycie temat wzmocnienia defensywy pozostaje jednym z priorytetów przed nowym sezonem. Jeśli Real zdecyduje się przyspieszyć działania, transfer Rubena Diasa może stać się jedną z największych historii najbliższego okna transferowego.