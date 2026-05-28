Alonso poprosił Chelsea o wielki transfer. To gwiazda Liverpoolu

Xabi Alonso poprosił Chelsea o wielki transfer. Jak podaje Football Insider, szkoleniowiec chce ściągnąć do klubu Floriana Wirtza. Liverpool ma być otwarty na ew. sprzedaż piłkarza.

Wirtz w Chelsea?! Alonso zabiega o gwiazdę Liverpoolu

Chelsea po kiepskim sezonie nie zakwalifikowała się do żadnych rozgrywek europejskich pucharów. W Premier League skończyli na 10. miejscu, a dodatkowo przegrali finał Pucharu Anglii z Manchesterem City. Efektem była zmiana trenera. Nowy rozdział w klubie zapoczątkowało zatrudnienie Xabiego Alonso. Hiszpan już snuje wielkie plany transferowe.

Z informacji Football Insider wynika, że Alonso chciałby ponownie współpracować z Florianem Wirtzem. Warto pamiętać, że ofensywny pomocnik rozwinął się w piłkarza klasy światowej właśnie u hiszpańskiego szkoleniowca w barwach Bayeru Leverkusen.

Wirtz ma za sobą bardzo słaby sezon w Liverpoolu. The Reds zapłacili za niego ponad 120 milionów euro, ale wydane pieniądze jak na razie nie zwróciły się nawet w połowie. Reprezentant Niemiec uzbierał 49 spotkań, w których strzelił 7 goli i zanotował 10 asyst. Źródło przekonuje, że byli mistrzowie Anglii są gotowi przystąpić do rozmów, jeśli na stole pojawi się odpowiednia oferta.

Alonso i Wirtz współpracowali razem przez trzy lata. Pod jego wodzą zawodnik wystąpił w 119 meczach, zdobył 38 bramek i 43 asysty. Razem mogli świętować mistrzostwo, puchar oraz superpuchar Niemiec. Byli również w finale Ligi Europy. Obecny kontrakt Wirtza z Liverpoolem obowiązuje do czerwca 2030 roku. Wartość piłkarza szacowana jest na ok. 110 mln euro.