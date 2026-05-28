Marcus Rashford łączony z Premier League. To będzie transferowy hit

Marcus Rashford chce zostać w Barcelonie. Dziennik "Mundo Deportivo" informuje jednak, że Arsenal i Tottenham Hotspur monitorują sytuację angielskiego skrzydłowego.

German Vidal Ponce / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Arsenal i Tottenham Hotspur obserwują Marcusa Rashforda

Marcus Rashford wkracza w letnie okno transferowe z niepewną przyszłością po udanym wypożyczeniu do Barcelony. 28-letni skrzydłowy dobrze odnalazł się w katalońskim klubie. Jednak dalszy pobyt Anglika na Camp Nou wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Wychowanek Czerwonych Diabłów nie ukrywa, że chciałby kontynuować grę w Dumie Katalonii. Katalończycy również są gotowi na taki scenariusz, ale pojawiają się istotne przeszkody finansowe. Manchester United oczekuje 30 milionów euro za definitywny transfer Rashforda.

Władze Barcelony nie są przekonane do wydania tak dużych pieniędzy i rozważają inne rozwiązania, w tym kolejne wypożyczenie zawodnika. Sytuację uważnie śledzą także kluby z Premier League. Według doniesień „Mundo Deportivo”, zainteresowanie Rashfordem wykazują Arsenal oraz Tottenham Hotspur. Oba londyńskie zespoły analizują możliwość sprowadzenia skrzydłowego w przypadku fiaska rozmów pomiędzy Barceloną a Manchesterem United.

Rashford ma za sobą bardzo solidny sezon w barwach Blaugrany. W 49 spotkaniach zdobył 14 bramek i zanotował 14 asyst. Na ten moment wiele wskazuje jednak na to, że o przyszłości Anglika zdecydują przede wszystkim kwestie finansowe oraz stanowisko Manchesteru United wobec kolejnego wypożyczenia.