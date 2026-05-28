Zagłębie Lubin zabezpieczyło przyszłość pomocnika. Jest komunikat

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Nowy kontrakt Mateusza Dziewiatowskiego w Zagłębiu Lubin

Zagłębie Lubin pod wodzą Leszka Ojrzyńskiego walczyło o miejsce w górnej części w tabeli PKO BP Ekstraklasy i możliwość gry w europejskich pucharach. Ostatecznie Miedziowi zakończyli rozgrywki na siódmej lokacie z dorobkiem 48 punktów. Końcówka sezonu nie była jednak udana dla lubinian. Zespół z Dolnego Śląska przegrał z Pogonią Szczecin (0:1) oraz Jagiellonią Białystok (0:1).

Klub w czwartek przekazał, że Mateusz Dziewiatowski przedłużył kontrakt z Zagłębiem. Zawodnik podpisał umowę obowiązującą do końca sezonu 2028/2029. 18-letni środkowy pomocnik jest wychowankiem akademii Miedizowych i uchodzi za jeden z największych talentów.

W minionych rozgrywkach młody zawodnik rozegrał 16 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zdobył jedną bramkę. Jego premierowe trafienie padło w starciu z Pogonią w listopadzie 2025 roku. Dziewiatowski ma już za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Z kadrą do lat 17 brał udział w mistrzostwach Europy. Z kolei w kadrze U-19 rozegrał pięć spotkań.

Według danych portalu Transfermarkt.de, jego wartość szacowana jest obecnie na 400 tysięcy euro. Przedłużenie kontraktu z młodym pomocnikiem wpisuje się w strategię klubu, który konsekwentnie stawia na rozwój wychowanków.