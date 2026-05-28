Arsenal chce podkraść perełkę rywalom. Cudowne dziecko na celowniku giganta

Arsenal rozpoczął walkę o Jeremy'ego Mongę z Leicester City. Szesnastoletni skrzydłowy uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia w Anglii i wzbudza ogromne zainteresowanie największych klubów.

Arsenal szuka talentów, które będą inwestycją w przyszłość i dlatego zwrócił uwagę na Jeremy’ego Mongę. Według informacji przekazanych przez „TEAMtalk” londyński klub jest przekonany, że wygra rywalizację o młodego zawodnika Leicester City.

Sytuację piłkarza monitorują również Manchester United oraz Manchester City. Oferty mieli złożyć także Chelsea i Tottenham. Spadek Leicester do League One sprawia, że odejście zawodnika latem wydaje się coraz bardziej prawdopodobne.

Monga jest uznawany za jednego z najbardziej ekscytujących młodych skrzydłowych w angielskiej piłce. W obecnym sezonie miał udział przy trzech bramkach i zwrócił uwagę skautów swoją szybkością oraz nieprzewidywalnością w ofensywie.

Arsenal uważa, że zawodnik może w przyszłości stać się ważnym elementem pierwszego zespołu. Klub nie planuje jednak natychmiastowego rzucania go na głęboką wodę. Londyńczycy chcą spokojnie rozwijać talent skrzydłowego i przygotować go do gry na najwyższym poziomie.

Duże zainteresowanie innych gigantów sprawia jednak, że walka o podpis młodego zawodnika będzie bardzo trudna. Sam piłkarz ma wybrać klub, który zapewni mu najlepszą drogę do pierwszego zespołu i jasny plan rozwoju na kolejne lata.