Arsenal chce podkraść perełkę rywalom. Cudowne dziecko na celowniku giganta

22:11, 28. maja 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Arsenal rozpoczął walkę o Jeremy'ego Mongę z Leicester City. Szesnastoletni skrzydłowy uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia w Anglii i wzbudza ogromne zainteresowanie największych klubów.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Monga na celowniku Arsenalu

Arsenal szuka talentów, które będą inwestycją w przyszłość i dlatego zwrócił uwagę na Jeremy’ego Mongę. Według informacji przekazanych przez „TEAMtalk” londyński klub jest przekonany, że wygra rywalizację o młodego zawodnika Leicester City.

Sytuację piłkarza monitorują również Manchester United oraz Manchester City. Oferty mieli złożyć także Chelsea i Tottenham. Spadek Leicester do League One sprawia, że odejście zawodnika latem wydaje się coraz bardziej prawdopodobne.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Monga jest uznawany za jednego z najbardziej ekscytujących młodych skrzydłowych w angielskiej piłce. W obecnym sezonie miał udział przy trzech bramkach i zwrócił uwagę skautów swoją szybkością oraz nieprzewidywalnością w ofensywie.

Arsenal uważa, że zawodnik może w przyszłości stać się ważnym elementem pierwszego zespołu. Klub nie planuje jednak natychmiastowego rzucania go na głęboką wodę. Londyńczycy chcą spokojnie rozwijać talent skrzydłowego i przygotować go do gry na najwyższym poziomie.

Duże zainteresowanie innych gigantów sprawia jednak, że walka o podpis młodego zawodnika będzie bardzo trudna. Sam piłkarz ma wybrać klub, który zapewni mu najlepszą drogę do pierwszego zespołu i jasny plan rozwoju na kolejne lata.