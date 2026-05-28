FC Barcelona planuje kolejny transfer. Prosto z Premier League

22:33, 28. maja 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Daily Mail

FC Barcelona chce pozyskać środkowego obrońcę z Premier League. Jak podaje "Daily Mail", Piero Hincapie z Arsenalu trafił na listę życzeń mistrza Hiszpanii.

German Vidal Ponce / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Piero Hincapie przymierzany do Barcelony

FC Barcelona bardzo aktywnie działa na rynku transferowym. Władze katalońskiego klubu realizują plan przebudowy kadry i pracują nad kolejnymi głośnymi ruchami przed nowym sezonem. Mistrzowie kraju dopinają transfer Anthony’ego Gordona z Newcastle United. Anglik ma kosztować 70 milionów euro plus dodatkowe 10 milionów w formie bonusów.

Na tym jednak plany Barcelony się nie kończą. Priorytetem pozostaje obecnie sprowadzenie Juliana Alvareza z Atletico Madryt. Pierwsza oferta za argentyńskiego napastnika jest już przygotowywana. Na Camp Nou pracują także nad wzmocnieniem defensywy. W ostatnich tygodniach Blaugrana była łączona z Alessandro Bastonim z Interu. Temat włoskiego stopera miał wyraźnie wyhamować.

W związku z tym na liście życzeń pojawił się Piero Hincapie z Arsenalu. Ekwadorski obrońca zostanie po bieżącej kampanii wykupiony przez Londyńczyków z Bayeru Leverkusen za 52 mln euro. Wszystko wskazuje na to, że sprowadzenie 24-letniego stopera będzie dla Barcelony bardzo trudne do zrealizowania podczas najbliższego okna transferowego. Ponadto sam zawodnik czuje się dobrze w angielskim zespole.

Hincapie przeniósł się do drużyny z Leverkusen w 2021 roku z CA Talleres. Z kolei w barwach Kanonierów rozegrał 38 meczów, w których zdobył jedną bramkę o dorzucił dwie asysty. Serwis Transfermarkt.de wycenia Ekwadorczyka na 50 mln euro.

