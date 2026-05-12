Lech Poznań postanowił ws. Frederiksena. Negocjacje na finiszu

Niels Frederiksen zostanie w Lechu Poznań na przyszły sezon. Obie strony finalizują negocjacje kontraktowe. Ma to zostać ogłoszone po zdobyciu mistrzostwa Polski - informuje Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl.

Lech zatrzyma Frederiksena. Do uzgodnienia szczegóły

Lech Poznań jest na dobrej drodze, by obronić mistrzowski tytuł. Ma siedem punktów przewagi nad zespołami, które znajdują się za jego plecami. Kolejorz może tego dokonać już w najbliższy weekend, kiedy to zmierzy się z Radomiakiem Radom.

W klubie trwają już intensywne przygotowania do walki o Ligę Mistrzów. Kluczową kwestią było wyjaśnienie przyszłości Nielsa Frederiksena. Umowa trenera jest ważna tylko do końca czerwca, a jej przedłużenie wcale nie było przesądzone. Strony wreszcie uznały, że chcą kontynuować współpracę i stawiają na długoterminowy projekt.

Lech zatrzyma Frederiksena na przyszły sezon. „Meczyki” informują, że dogadano już warunki współpracy, a do ustalenia pozostały jedynie klauzule zabezpieczające interesy zarówno trenera, jak i klubu. Duńczyk chce mieć możliwość odejścia w przypadku atrakcyjnej oferty z lig TOP5 lub reprezentacji kraju, natomiast Kolejorz walczy o konkretne terminy, kiedy byłoby to możliwe.

Priorytetem pozostaje zapewnienie mistrzostwa Polski. Dopiero później Lech ogłosi rezultaty rozmów z Frederiksenem. W Poznaniu tym samym uda się uniknąć rewolucji, a zamiast tego będzie stabilizacja i walka o dominację na krajowym podwórku oraz upragniony awans do Ligi Mistrzów.