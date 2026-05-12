Zwrot akcji! Lech Poznań wrócił do rozmów z Gholizadehem!

Lech Poznań może jednak zatrzymać swoją gwiazdę na przyszły sezon. Ali Gholizadeh znów rozmawia z klubem na temat nowej umowy - informują „Meczyki”. Do tej pory wydawało się, że dojdzie do rozstania.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Ali Gholizadeh

Gholizadeh na dłużej w Lechu? To możliwe

Ali Gholizadeh tej wiosny był najjaśniejszą postacią Lecha Poznań, ale na jego nieszczęście przydarzyła mu się paskudna kontuzja. Podczas meczu z Motorem Lublin zerwał więzadło krzyżowe przednie, co wyklucza go z gry do końca roku. Ominie więc zbliżające się mistrzostwa świata.

Skrzydłowy przed kontuzją rozmawiał z Lechem na temat przedłużenia wygasającej umowy. W obliczu tak długiej przerwy od gry klub miał zdecydować o pożegnaniu piłkarza. Ta informacja spotkała się z dużym poruszeniem wśród kibiców, którym trudno było zaakceptować fakt, że nie zobaczą już w Poznaniu Gholizadeha. Nastąpił jednak zwrot akcji, a o szczegółach informuje portal Meczyki.pl.

Okazuje się, że strony wróciły do rozmów. Lech może zatrzymać gwiazdora na kolejny sezon. W grę wchodzi podpisanie rocznej umowy, a warunki finansowe byłyby w tym przypadku mocno uzależnione od boiskowej postawy zawodnika. Klub w ten sposób zminimalizowałby ryzyko tego, że po poważnej kontuzji Gholizadeh nie wróciłby już na tak wysoki poziom.

Gholizadeh przejdzie operację dopiero po zakończeniu obecnego sezonu, a według prognoz Lech mógłby liczyć na niego od początku rundy wiosennej, czyli zaraz po nowym roku. 30-latek uzbierał w tej kampanii Ekstraklasy sześć goli i cztery asysty w 19 występach.