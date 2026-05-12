Lech Poznań wydał komunikat. Ważny piłkarz kontuzjowany

Antonio Milić nie zagra już w obecnym sezonie. Stoper Lecha Poznań nabawił się kontuzji, przez którą wypadnie z treningów na kilka tygodni. Chodzi o uszkodzenie mięśnia przywodziciela.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Antonio Milić

Lech Poznań poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o tym, że Antonio Milić nabawił się kontuzji. Z raportu medycznego wynika, iż u 32-letniego stopera zdiagnozowano uszkodzenie mięśnia przywodziciela. Tego typu uraz oznacza przerwę w treningach trwającą od czterech do sześciu tygodni. Tak więc doświadczony obrońca nie pojawi się już na boisku w obecnym sezonie. To bardzo niepokojące wieści dla sztabu szkoleniowego oraz kibiców ekipy Kolejorza przed decydującą fazą rozgrywek.

Kontuzja Antonio Milicia będzie sporym osłabieniem zespołu z Poznania w końcówce tej kampanii. Lech Poznań walczy bowiem o obronę tytułu mistrza Polski i każdy brak kadrowy może mieć ogromne znaczenie. Obecnie ekipa Dumy Wielkopolski ma na swoim koncie 56 punktów i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Drużyna z Bułgarskiej znajduje się na dobrej drodze do ponownego sięgnięcia po krajowe mistrzostwo, choć trzeba jeszcze postawić kropkę nad „i”.

Milić reprezentuje barwy Lecha Poznań od stycznia 2021 roku, kiedy przeniósł się na Bułgarską za około 500 tysięcy euro z Anderlechtu Bruksela. Trzykrotny reprezentant Chorwacji w koszulce zespołu Kolejorza rozegrał łącznie 179 spotkań, zdobył 11 bramek i zanotował 8 asyst. Doświadczony defensor od lat należy do najważniejszych postaci drużyny z Poznania. Jego obecny kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, choć klub posiada opcję przedłużenia umowy o kolejny sezon.