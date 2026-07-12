Klich nie oszczędził Wisły Kraków. Wbił szpilkę Królewskiemu

Wisła Kraków w sobotę (11 lipca) świętowała 120-lecie klubu. Z tej okazji odbył się mecz z Wrexham. Jarosław Królewski podkreślał, że frekwencja dopisała. Na wypowiedź właściciela zareagował Mateusz Klich, który wbił mu szpilkę. "Może teraz będą pensje na czas" - napisał.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Klich

Królewski zadowolony z frekwencji. Klich wbił mu szpilkę

Wisła Kraków ma za sobą świętowanie 120-lecia klubu. W sobotę (11 lipca) na stadionie przy ulicy Reymonta odbył się jubileuszowy mecz z udziałem Wrexham, które na co dzień rywalizuje na poziomie Championship. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.

Choć było to jedynie spotkanie towarzyskie, frekwencja na stadionie dopisała. Jarosław Królewski w rozmowie z Canal+ Sport ujawnił, że sprzedanych zostało mniej więcej 23 tysiące biletów. Jego zdaniem jest to topowy wynik dla klubu. Przy okazji nawiązał do Cracovii, której wbił lekką szpilkę. Pasy na mecz z Sevillą sprzedały obecnie jedynie 6 tysięcy biletów.

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– Historycznie patrzymy na tę frekwencję. Mieliśmy tutaj AS Monaco 4,5 tysiąca widzów, Napoli 16 tysięcy widzów, wcześniej dwukrotnie mieliśmy FC Sevillę, z którą teraz gra Cracovia 6,5 tysiąca widzów. Cracovia ma teraz sprzedanych chyba 6 tysięcy biletów. 23 tysiące widzów dzisiaj to jest naprawdę absolutnie top tego, co udało nam się zrobić – mówił Jarosław Królewski w Canal+ Sport.

Na wypowiedź właściciela oraz prezesa Wisły Kraków zareagował w mediach społecznościowych Mateusz Klich. Piłkarz drugiego z krakowskich klubów pod postem z wypowiedzią Jarosława Królewskiego napisał: „Może teraz będą pensje na czas„.

Od ostatnich Derbów Krakowa trochę czasu minęło. Ostatni raz obie drużyny rywalizowały w 2022 roku. Wtedy derbowe starcie zakończyło się bezbramkowym remisem. Najbliższe spotkanie Wisła Kraków – Cracovia zaplanowano na początek listopada tego roku.